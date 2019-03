Aereo caduto | Pm Roma avvia indagine

Aereo caduto - lo scoop di Libero : Air Italy e i 20 nuovi Boeing 737 : «Malpensa sarà il nostro hub», dichiaravano orgogliosi lo scorso maggio i vertici di Air Italy. Oggi quell'annuncio festoso, con hostess e stewart in ghingheri, le divise nuove di zecca e l' euforia delle grandi occasioni, fa gelare il sangue nelle vene. Già, perché gli aerei che la compagnia nata d

Aereo caduto - Procura di Roma apre un'inchiesta : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte degli otto italiani nel disastro Aereo del Boeing 737 della Ethiopian Airlines.

Aereo caduto : il cordoglio di Fico : ANSA, - SALERNO, 11 MAR - "Al di là degli italiani che erano a bordo e che facevano un lavoro importante, particolare, difficile e anche umanitario, c'è il cordoglio per tutte le vittime dell'...

Aereo caduto in Etiopia - il dolore della famiglia dell'assessore Tusa - : L'archeologo, assessore ai Beni Culturali della Regione siciliana, tra le vittime dell'incidente dell'Ethiopian airlines precipitato dopo il decollo. La moglie: "Avevo dei presentimenti". "Amava il ...

Aereo caduto - già a novembre segnalati problemi al Boeing 737 Max : L'incidente di ieri al velivolo dell'Ethiopian airlines - che è precipitato 6 minuti dopo il decollo causando 157 vittime - è il secondo che capita in pochi mesi al nuovo modello di Boeing 737 , che ...

Ethiopian airlines - il sospetto dell'esperto sull'Aereo caduto : cosa non sapevano i piloti : Dietro il disastro dell'aereo caduto della Ethiopian airlines cresce il sospetto degli esperti su un nuovo software di controllo, per il quale la Boeing aveva già diffuso un allarme il 6 novembre 2018. In quell'occasione, la ditta produttrice del 737-800 Max aveva messo in guardia su quel programma,

Aereo caduto Etiopia - Virginia Chimenti morta a 26 anni : sognava di aprire Onlus in Africa : Quella che è accaduta ieri in Etiopia, non lontano da Addis Abeba, è una tragedia che colpisce da vicino anche il nostro Paese. Come si sa, infatti, il Boeing 737 della Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera etiope, è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Bole. Il velivolo era diretto a Nairobi, capitale quest'ultima del Kenya, in Africa. Le cause del disastro non sono ancora note, adesso saranno le autorità che ...

Aereo caduto - Cina ed Etiopia fermano i 737 Max. Agenzia europea : «Presto per decidere» : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea...

Aereo caduto - Pm romani aprono inchiesta : 11.00 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di otto cittadini italiani nel disastro Aereo del Boeing 737della Ethiopian Airline. Il procedimento è al momento senza indagati e ipotesi di reato. Nello schianto, poco dopo il decollo da Addis Abeba, hanno perso la vita l'archeologo siciliano Sebastiano Tusa, il residente dell'Ong Link 2007, Paolo Dieci, alcuni appartenenti a una onlus di Bergamo e due ragazze impegnate ...

“Addolorato…”. Aereo caduto in Etiopia - è lutto per Alberto Angela : C’erano anche 8 passeggeri italiani a bordo del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina mentre era appena decollato da Addis Abeba per Nairobi. I loro nomi sono inclusi nella lista dei passeggeri confermata sia dal governo dell’Etiopia che da quello kenyano. Tra le vittime italiane il primo nome è quello dell’assessore regionale ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa. Archeologo di ...

Aereo caduto - Ethiopian Airlines blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea...