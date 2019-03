Aereo caduto : il cordoglio di Fico : ANSA, - SALERNO, 11 MAR - "Al di là degli italiani che erano a bordo e che facevano un lavoro importante, particolare, difficile e anche umanitario, c'è il cordoglio per tutte le vittime dell'...

Aereo caduto - già a novembre segnalati problemi al Boeing 737 Max : L'incidente di ieri al velivolo dell'Ethiopian airlines - che è precipitato 6 minuti dopo il decollo causando 157 vittime - è il secondo che capita in pochi mesi al nuovo modello di Boeing 737 , che ...

Aereo caduto in Etiopia - il dolore della famiglia dell'assessore Tusa : Aereo caduto in Etiopia, il dolore della famiglia dell'assessore Tusa L'archeologo, assessore ai Beni Culturali della Regione siciliana, tra le vittime dell’incidente dell'Ethiopian airlines precipitato dopo il decollo. La moglie: "Avevo dei presentimenti". "Amava il suo lavoro e la sua terra", dice il figlio ...

Ethiopian airlines - il sospetto dell'esperto sull'Aereo caduto : cosa non sapevano i piloti : Dietro il disastro dell'aereo caduto della Ethiopian airlines cresce il sospetto degli esperti su un nuovo software di controllo, per il quale la Boeing aveva già diffuso un allarme il 6 novembre 2018. In quell'occasione, la ditta produttrice del 737-800 Max aveva messo in guardia su quel programma,

Aereo caduto Etiopia - Virginia Chimenti morta a 26 anni : sognava di aprire Onlus in Africa : Quella che è accaduta ieri in Etiopia, non lontano da Addis Abeba, è una tragedia che colpisce da vicino anche il nostro Paese. Come si sa, infatti, il Boeing 737 della Ethiopian Airlines, compagnia di bandiera etiope, è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale Bole. Il velivolo era diretto a Nairobi, capitale quest'ultima del Kenya, in Africa. Le cause del disastro non sono ancora note, adesso saranno le autorità che ...

Aereo caduto - Cina ed Etiopia fermano i 737 Max. Agenzia europea : «Presto per decidere» : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea...

Aereo caduto - Pm romani aprono inchiesta : 11.00 La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di otto cittadini italiani nel disastro Aereo del Boeing 737della Ethiopian Airline. Il procedimento è al momento senza indagati e ipotesi di reato. Nello schianto, poco dopo il decollo da Addis Abeba, hanno perso la vita l'archeologo siciliano Sebastiano Tusa, il residente dell'Ong Link 2007, Paolo Dieci, alcuni appartenenti a una onlus di Bergamo e due ragazze impegnate ...

“Addolorato…”. Aereo caduto in Etiopia - è lutto per Alberto Angela : C’erano anche 8 passeggeri italiani a bordo del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina mentre era appena decollato da Addis Abeba per Nairobi. I loro nomi sono inclusi nella lista dei passeggeri confermata sia dal governo dell’Etiopia che da quello kenyano. Tra le vittime italiane il primo nome è quello dell’assessore regionale ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa. Archeologo di ...

Aereo caduto - Ethiopian Airlines blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea...

Aereo caduto ad Addis Abeba - Etiopia e Cina bloccano l’uso dei Boeing 737 Max : La Cina e l’Etiopia hanno deciso di lasciare a terra la loro flotta di Boeing 737 Max in attesa dell’inchiesta sulle cause dell’incidente Aereo che domenica è costato la vita a 157 persone – di cui otto italiane – che viaggiavano a bordo del volo Ethiopian Airlines, precipitato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba. Una scelta precauzionale, come spiegano le autorità dei due Paesi. Lo stop cinese, per ora ...

Etiopia - Aereo caduto : 157 morti - 8 italiani/ Cina sospende uso di Boeing 737 Max : Dopo il disastro aereo in Etiopia con 157 persone a bordo, tra cui 8 italiani,, Cina decide di sospendere uso di Boeing 737 Max per motivi precauzionali.

