AEREO CADUTO IN ETIOPIA | DUBBI SU SOFTWARE Passeggero salvo | perse volo per 2 minuti

AEREO CADUTO - Maria Falcone ricorda Tusa : 'Perdita per la Sicilia - l'Italia ed il mondo' : ... dalle istituzioni e dal mondo della cultura siano di conforto alla sua famiglia in questo momento di dolore'.

AEREO CADUTO - forte calo in Borsa per Boeing : -8% a Wall Street - calo peggiore dal 2001 : La tragedia dell' Aereo dell'Ethiopian Airlines precipitato domenica , pesa sull'andamento in Borsa della Boeing. Il titolo del gruppo aeronautico americano procede, alla sesta seduta consecutiva in ...

AEREO CADUTO : lutto all'Onu di Ginevra : ROMA, 11 MAR - lutto al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra per le vittime dell'Aereo caduto in Etiopia tra le quali figurano molti rappresentanti dell'Onu. Le bandiere dei Paesi membri che ...

AEREO CADUTO - l'Europa non ferma i 737 Max. Boeing crolla in Borsa - -11% : Saranno le scatole nere del Boeing 737 Max a rivelare cosa sia successo subito dopo il decollo. Ethiopian Airlines ha confermato di aver recuperato sia il registratore della cabina di pilotaggio...

AEREO CADUTO in Etiopia - il dolore della famiglia dell'assessore Tusa - : L'archeologo, assessore ai Beni Culturali della Regione siciliana, tra le vittime dell'incidente dell'Ethiopian airlines precipitato dopo il decollo. La moglie: "Avevo dei presentimenti". "Amava il ...

AEREO CADUTO : recuperate le due scatole nere - sospetti su software : L'incidente è costato la vita a 157 persone. Sotto accusa il modello di Aereo, Boeing 737 8 Max. Cina, Indonesia e Etiopia sono i primi paesi a lasciare a terra questi aerei. La procura di Roma ha ...

AEREO CADUTO in Etiopia - WWF : “Una tragedia enorme che riempie il cuore di dolore” : La tragedia di Addis Abeba in cui insieme a tutti i passeggeri del volo hanno perso la vita Sebastiano Tusa, Paolo Dieci, Virginia Chimenti, Gabriella Vigiani, Maria Pilar Buzzetti, Carlo Spini, Matteo Ravasio, Rosemary Mumbi è un momento di grandissima tristezza per il WWF che si stringe ai familiari delle vittime condividendone il dolore. “Sebastiano Tusa oltre ad essere un grande amico del WWF, con cui, in particolare in Sicilia, ha condiviso ...

AEREO CADUTO in Etiopia : ritrovata scatola nera/ 157 morti : Ue monitora Boeing 737Max : Aereo caduto in Etiopia, ritrovata la scatola nera: polemiche su Boeing 737 Max, Cina ritira i voli mentre l'Ue li monitora. Le ipotesi sulla caduta

AEREO CADUTO - il cordoglio del Papa : 13.50 "Avendo appreso con tristezza del disastro Aereo della Ethiopian Airlines", Papa Francesco "offre preghiere per i defunti di vari paesi e affida le loro anime alla misericordia di Dio onnipotente". E' quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime dell'incidente Aereo avvenuto ieri in Etiopia inviato a nome del Papa dal segretario di Stato Parolin.Il Papa invia "sentite condoglianze alle famiglie e su tutti coloro che ...

AEREO CADUTO - ipotesi difetto software : 13.12 Un difetto nel software che gestisce i dati relativi al sistema di protezione dell'inviluppo di volo, ossia la relazione fra l'angolo di attacco dell'ala, la velocità del velivolo e il flusso di aria che lo circonda: questa forse la causa del disastro Aereo a Addis Abeba. Lo suggeriscono forti analogie con l' incidente del 29 ottobre in Indonesia: anche in quel caso un Boeing 737MAX ebbe problemi poco dopo il decollo, tanto che i piloti ...

AEREO CADUTO in Etiopia - sospetti sul software dell'inviluppo di volo : Un difetto nel software che gestisce i dati relativi al sistema di protezione dell'inviluppo di volo, ossia la relazione fra l'angolo ai attacco dell'ala, la velocità del velivolo e il flusso di aria ...

AEREO CADUTO : Pm Roma avvia indagine : Roma, 11 MAR -La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di otto italiani nel disastro Aereo del boeing 737 della Ethiopian Airline. Il procedimento, coordinato dal ...