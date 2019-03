Accadde oggi | 11 marzo 1900 | la prima partita del Milan

Accadde oggi - 10 marzo 1929 : nasce Alberto Fontanesi - ecco chi è il calciatore nella storia dell’Udinese : Alberto Fontanesi ex ala sinistra dell’Udinese dal 1955 al 1960, nasce il 10 marzo 1929 e venne scoperto dal presidente e talent scout della Spal Paolo Mazza, al quale è intitolato lo stadio di Ferrara. Si distingue come uno dei migliori giovani attaccanti italiani, tanto che nel 1952 arriva la convocazione in Nazionale per le Olimpiadi di Helsinki. Nel 1953 Fontanesi passa alla Lazio per 40 milioni di lire e vi rimane per 2 stagioni ...

Erano ancora i bei tempi del calcio italiano, con le big del nostro campionato a recitare un ruolo importante anche in campo europeo. Squadre piene zeppe di campioni, tornei avvincenti e più equilibrati rispetto agli ultimi anni. Per la rubrica "Accadde oggi" torniamo indietro di ben 17 anni. Era il 9 marzo del 2002, in notturna si giocava il derby d'Italia tra Inter e Juventus, distanziate da un solo punto.

Continua il nostro classico appuntamento con la nostra 'Rubrica' Accadde oggi, si tratta di una giornata importante per gli amanti del calcio, il 9 marzo è da cerchiare in rosso per la nascita dell'Inter, era il 1908. Fu fondato da un gruppo di soci dissidenti del Milan ed è l'unica squadra ad aver partecipato a tutte le edizioni della Serie A. Nella sua storia ha conquistato 30 titoli nazionali: 18 scudetti, 7

Un'impresa senza eguali, forse irripetibile, ma una di quelle che ti fa amare il calcio in tutte le sue sfaccettature. Un'impresa che è entrata nella storia e rimarrà impressa probabilmente per sempre. La rubrica "Accadde oggi" dedica lo spazio all'incredibile serata di Champions League di due anni fa. Protagonista, in positivo, il Barcellona. Vittima, neanche a dirlo, il Paris Saint Germain, in grado poi di

Perestrojca e Glasnost, ovvero ristrutturazione e trasparenza, erano le parole d'ordine delle nuova linea politica sovietica proposta da Michail Gorbaciov, un nuovo corso, lanciato a conclusione del congresso del Partito Comunista, esattamente 30 anni fa. L'introduzione vera e propria delle riforme avvenne poi l'anno successivo, ma è proprio in questa giornata che vennero poste le basi per i grandi cambiamenti che interessarono non solo l'Unione

Era il 6 marzo 1869 quando la tavola periodica degli elementi venne presentata per la prima volta alla Società Chimica Russa, dal suo ideatore Dimitri Mendeleev. Quest'ultimo aveva avuto l'idea di ordinare gli elementi chimici per peso atomico decrescente, per verificarne la variazione delle proprietà. Mendeleev, nato a Tobol'sk l'8 febbraio 1834, a differenza di altri precedenti contributori alla tavola, Mendeleev fornì un sistema di

Il 4 Marzo 1848 veniva firmato a Torino da Carlo Alberto di Savoia lo Statuto Albertino, sulla spinta dei moti risorgimentali. Pur essendo un atto del re che non proviene dalla volontà popolare, gli 81 articoli della legge costituiranno il modello di tutte le future costituzioni. Il testo, che istituisce il bicameralismo, sancisce il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

oggi i computer, i tablet e persino gli smarthphone l'hanno sostituita relegandola a mero oggetto antico e vintage, ma la macchina da scrivere, all'epoca della sua messa in commercio, ha segnato la fine di un'era e l'inizio di una nuova, nel mondo della scrittura. Nata intorno alla fine del XIX secolo, è stata uno dei primi dispositivi di largo utilizzo per la rapida redazione di documenti in formati standardizzati. Non si sa di preciso chi sia

Ad oggi l'Italia è in recessione e si continua a parlare di crisi su più fronti, senza contare che uno studio tedesco pubblicato dal 'Centro per la politica europea', afferma che l'Italia è il Paese

Sandro Pertini, nato a Stella in Liguria nel 1896, fu il primo Presidente della Repubblica a riscuotere popolarità tra gli italiani per il suo carattere. Pertini, con un passato da partigiano ed una lunga militanza socialista, rappresentò, in qualità di Capo dello Stato, un punto di riferimento, al di sopra di partiti e istituzioni, tra il 1978 e il 1985. Morì a Roma il 24 Febbraio 1990.

Nonostante sia giunto nel Nuovo Mondo dopo Cristoforo Colombo, è Amerigo Vespucci a dare il nome America al Nuovo Continente: scoprì Venezuela, Brasile e Argentina tra il 1500 e il 1508. Morì il 22 Febbraio 1512 a Siviglia dove, al ritorno dei suoi viaggi, era stato nominato sovrintendente della politica coloniale spagnola.

Il 20 febbraio 1962, a bordo di una capsula Mercury denominata "Friendship 7", John Hershell Glenn diventa il primo astronauta statunitense ad aver compiuto un volo orbitale intorno alla Terra. Glenn è successivamente ritornato nello spazio nel 1998 all'età di 77 anni con lo Shuttle Discovery: scopo della missione studiare lo stress subito da una persona anziana in assenza di gravità.

Secondo la teoria rivoluzionaria elaborata dall'astronomo polacco Nicolai Copernik, nato a Torun il 19 Febbraio 1473, al centro dell'Universo non c'è la Terra, bensì il Sole, intorno al quale ruotano tutti gli altri pianeti, compreso il nostro. La teoria ribalta la precedente concezione tolemaica, suscitando reazioni tra gli studiosi e persecuzioni da parte della Chiesa. Solo un secolo più tardi, la teoria copernicana verrà