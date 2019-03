A due anni dal sisma del Centro Italia si riparte con Resiliamoci e 1500 bambini

Atletica – Guye Adola vince la RomaOstia : secondo successo per l’etiope dopo il trionfo di due anni fa : Guye Adola bissa il successo di due anni fa e si impone nella RomaOstia 2019: l’etiope chiude in 1h00:17 davanti a Yegon e Kangogo Si corre forte anche quest’anno alla Huawei RomaOstia. Nella 45esima edizione della classica mezza maratona dalla capitale al mare, targata IAAF Gold Label, l’etiope Guye Adola conquista il successo per la seconda volta in 1h00:17, dopo la vittoria di due anni fa, per battere il keniano Geoffrey Yegon ...

Governo - Di Maio : “Veniamo da due giorni non semplici. Ora basta tensioni - dureremo altri quattro anni” : “Questo è un Governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno, ma dobbiamo ragionare a trent’anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al Governo”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo al Villaggio Rousseau. L'articolo Governo, Di Maio: “Veniamo da due giorni non semplici. Ora basta tensioni, dureremo altri quattro anni” proviene da Il ...

Pep Guardiola : “Non andrò alla Juve - ho ancora due anni di contratto col City” : L’allenatore catalano, nel post-partita di Manchester City-Watford, match vinto dai suoi per 3-1 con una tripletta di Sterling, è stato interrogato sul suo futuro e un suo possibile approdo sulla panchina della Juventus. Secca la smentita del tecnico: “Non andrò alla Juventus. Io so bene quanto i Social Media influenzino, anche se non lo capisco tanto. Basta che uno scriva su Twitter che andrò alla Juventus, e subito tutti gli ...

Le lacrime della mamma di Fortuna - ammazzata dal marito : 'Segregata da due anni - a noi i bimbi' : 'Rivoglio Fortuna con me, almeno da morta'. Patrizia piange e cerca di raccogliere le forze quando parla della figlia, uccisa e strappata alla vita dal marito. Con lei c'è Salvatore, il papà della ...

Milano - accoltella due persone a caso in stazione/ Arrestato libico di 33 anni : accoltellamento alla stazione di Milano: i carabinieri hanno Arrestato un libico 33enne, aveva rubato l'arma da taglio in un bar.

Frode nel commercio carburanti : evasi 6 milioni in due anni - sequestrati 22 immobili : Con false dichiarazioni di intento avevano attestato di essere esportatori abituali per acquistare carburante in esenzione Iva, beneficio concesso dalla normativa fiscale per chi acquista beni per ...

Occultamento del cadavere di Arnad : assolti i due imputati Aosta - Per Piersandro Cout - 49 anni - e Aldo Janin - 74 - - titolare e collaboratore ... : Il proprietario, e un suo collaboratore, dell'alpeggio di Arnad in cui il bracciante romeno 42enne Aurelian Cochior aveva lavorato "senza regolare assunzione" per poco più di un giorno, nel luglio ...

'Aggredita dal tassista due anni fa. Il mio 8 marzo senza giustizia' : BOLZANO. Minacciata, insultata e aggredita dal tassista che doveva riportarla a casa. «Se tornassi indietro rifarei quello che ho fatto: lo denuncerei. Per evitare che ad altre possa capitare quello ...

Roma - via anche Monchi : addio dopo nemmeno due anni. Atteso l'annuncio : Rivoluzione in casa Roma: questa mattina, intorno alle 10.10, è arrivato all'aeroporto di Ciampino Claudio Ranieri. Blindatissimo, accompagnato dalla moglie, il nuovo tecnico andrà a casa, poi a ...

Venditti : 'I miei 70 anni? Facciamo festa con due concerti' : di Andrea Scarpa - La prima notizia è che oggi Antonello Venditti compie 70 anni. La seconda è che oggi e domani festeggerà con due concerti al Palalottomatica di Roma - in scaletta i grandi successi ...

Bollo auto 2019 : prescrizione in due anni dalla notifica - quando è reale : Bollo auto 2019: prescrizione in due anni dalla notifica, quando è reale quando si parla di Bollo auto non pagato spesso ci si chiede quando avviene la prescrizione della tassa, una volta avvenuta la notifica. Per rispondere a questa domanda bisogna fare riferimento alla Legge, e più precisamente alla Legge n. 296/2006, articolo 163 comma 1. Qui si stabilisce che nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo ...

Bologna - è morto il bimbo di due anni e mezzo caduto dal carro di carnevale : Gianlorenzo purtroppo non ce l'ha fatta: i medici dell'Ospedale Maggiore di Bologna hanno annunciato ieri pomeriggio che il bambino è clinicamente morto. Il bimbo di soli due anni e mezzo era caduto martedì scorso da un carro di carnevale durante una sfilata a Bologna in via Indipendenza. Una giornata di festa che si è tramutata in un vero incubo per la famiglia Manchisi, composta dai due genitori e tre figli. I Manchisi dalla Puglia si erano ...

Bambino caduto dal carro di Carnevale - Gianlorenzo Manchisi morto a due anni : Il piccolo Gianlorenzo Manchisi non ce l?ha fatta. È morto all?età di due anni all?ospedale Maggiore di Bologna; il decesso è stato dichiarato ieri alle 16,30....

Calciomercato Psg - vicino il rinnovo per Buffon : accordo per altri due anni : Il futuro di Gianluigi Buffon è ancora in campo, ancora a Parigi. Nella serata del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra PSG e Manchester United infatti, ecco la notizia dell'...