A dieci anni dal terremoto del 2009 riapre a Paganica il Monastero delle Clarisse

Aereo caduto in Etiopia - Virginia e la sua Africa : «Morta a 26 anni - ha vissuto dieci vite» : Aveva già visto tutte le Meraviglie del mondo, le mancava solo Petra, l'Africa era la sua seconda casa e se chiudeva gli occhi anche un solo istante per immaginare il futuro, sognava di...

Wall Street - in dieci anni il Toro l’ha quadruplicata : Il 9 marzo 2009 l’S&P 500 toccava i 666 punti: da allora è partito il rialzo più lungo della storia, con un balzo del 312%. Il Nasdaq ha fatto anche meglio (+500%), l’Europa non ha retto il passo: Francoforte triplicata, Milano +62%...

Da Sanremo al Forum - dieci anni di Amoroso : Il Forum di Assago questa sera esploderà di felicità grazie all'entusiasmo degli oltre diecimila fan che lo riempiranno per assistere a una tappa del '10 Tour' di Alessandra Amoroso. Alla fine del ...

Cgia - famiglie spendono meno - -3% in dieci anni : Rispetto all'anno pre-crisi, le famiglie italiane spendono meno. Lo segnala l'Ufficio studi della Cgia di Mestre: se nel 2007 le uscite mensili medie erano pari a 2.649 euro, 10 anni dopo, sebbene dal ...

8 marzo - che fine ha fatto il neofemminismo di dieci anni fa? : Una decina d’anni fa, in Italia, si cominciava a parlare di rinascita neofemminista (detta anche “postfemminista“): un movimento che partì da Internet, ma presto fu capace di attirare l’attenzione dei media tradizionali e di invadere le piazze, coinvolgendo numeri ragguardevoli di manifestanti. Fu in particolare fra il 2008 e il 2011 che un numero crescente di siti web, blog, gruppi Facebook cominciò a occuparsi della ...

Il Corsera : «L’Ajax in dieci anni ha realizzato 400 milioni di plusvalenze» : Il modello olandese Del modello Ajax abbiamo scritto ieri. Abbiamo spiegato come il modello olandese – che per una notte ha sedotto i “tifosi” con molte virgolette del Napoli – verrebbe ferocemente contestato dalla piazza napoletana. Oggi ne scrive anche il Corriere della Sera che correda il pezzo con l’inequivocabile titolo: “L’Ajax dei ragazzi fa l’impresa ma è già pronto a venderli tutti. È il modello ...

Vieni da Me - rivelazione bollente di Dalila Di Lazzaro : "dieci anni a letto con lui. Sapete come mi chiamava?" : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, Dalila Di Lazzaro ha raccontato la sua vita carriera e amore. L'attrice ha svelato i dettagli del suo amore con Jack Nicholson. Spiega che la storia è durata ben dieci anni e che lui nell'intimità la chiamava "Sweet Dream”. "Girava per casa con delle pantofol

Lorella Cuccarini - gaffe a Otto e mezzo : "Non si votava da dieci anni..." : Per la cronaca, negli ultimi 10 anni in Italia si è votato per le elezioni politiche nel 2018, nel 2013 e nel 2008. Il web intanto se la ride. Ogni volta che la # Cuccarini prende la parola un ...

Otto e mezzo - gaffe di Lorella Cuccarini : "In Italia non si votava da dieci anni" : Lorella Cuccarini scivola sulle elezioni. Ospite di Otto e mezzo per parlare della campagna di Trenta ore per la vita, la showgirl si è tuffata ancora una volta nella rischiosa analisi dell’attualità politica.“Quando parlo di sovranismo parlo di sovranità, parola che troviamo nell’articolo 1 della nostra Costituzione”, ha detto la Cuccarini. “L’idea che possiamo esercitarla attraverso il voto popolare è un diritto acquisito”.prosegui la ...

Sconcerti : “Il Napoli non ha approfittato dell’assenza di Milan e Inter per dieci anni” : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive sul Corriere della Sera la consueta analisi del lunedì mattina. Analisi giustamente improntata alla razionalità. “Resta un dato di fatto – scrive Sconcerti -: il Napoli ha perso tutti e due gli scontri diretti e stavolta ha perso anche contro una Juve magra”. “Entrambe invecchiate” Sconcerti scrive che non e` stata una grande partita: “Mi sono sembrate invecchiate entrambe, un po’ sfasate ...

MotoGp - Rossi : «Livello più alto rispetto a dieci anni fa» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA - L'ultimo titolo è arrivato esattamente 10 anni fa, al termine di una ...

Un libro dalla Valle Cervo per i dieci anni del Giro d'Italia Handbike : "Ponendomi di fronte alle straordinarie esperienze degli Atleti del Giro d'Italia Handbike e disponendomi con occhi sgranati ed animo stupito a conoscere le loro storie, ho potuto fare un percorso ...

Lega del filo d'oro : +17% in dieci anni i casi di malattia rara : Roma, 28 feb., askanews, - Nel 2018 la Lega del filo d'oro, attraverso il suo Centro Diagnostico, ha trattato 95 utenti per una valutazione psicodiagnostica o per interventi precoci e 1 su 2 è affetto ...

Gisele Bundchen e Tom Brady festeggiano - con uno scandalo - dieci anni di matrimonio : Gisele Bundchen e Tom Brady non dimenticheranno di certo il loro decimo anniversario di matrimonio. I due si sono sposati il 26 febbraio del 2009 a Santa Monica, in California e hanno due figli, ...