+7 | 5% le spese militari della Cina | tanto o poco?

Cina - rallenta la crescita delle spese militari : +7 - 5% per il 2019 : Per il 2019 la Cina stima una crescita più prudente del Pil al 6-6,5%, in lieve frenata rispetto al +6,6,% del 2018. E rallenta anche la crescita delle spese militari , che passa dal +8,1% del 2018 al +...

Berlino : +1 - 5% Pil per spese militari : 23.30 La Germania aumenterà le sue spese militari.Lo scrive Der Spiegel.Il governo tedesco avrebbe presentato alla Nato un "documento strategico": si prevede una crescita degli investimenti per la Bundeswehr, l'esercito federale, e per l'aggiornamento degli armamenti. Investimenti che supererebbero l'1,5% del Pil già approvato fino al 2024. La spesa per la difesa crescerebbe dagli attuali 43,2mld di euro a oltre 50mld. Il presidente ...