5 serie che sono durate fin troppo

wired

(Di lunedì 11 marzo 2019) 1. The Vampire Diaries 2. The Big Bang Theory3. Dr House 4. Supernatural5. X-FilesCon l’annuncio della chiusura, che avverrà con l’ottava stagione, dellasupereroistica Arrow, alcuni tra i seguaci dello show siinterrogati inevitabilmente sulla durata di una produzione che per molti avrebbe dovuto chiudere i battenti due o tre anni fa. La serialità, soprattutto quella americana, è sempre più variegata, anche a livello produttivo: chi realizza storie in formatoi canali generalisti, quelli via cavo sia free che pay e le piattaforme digitali. Ognuno risponde a logiche differenti, e può capitare chedall’ottimo riscontro come Daredevil e The Punisher vengano cancellate a cause di accordi tra partner produttivi piuttosto che in relazione alla popolarità presso il pubblico. Il più delle volte, buoni show ma poco seguiti dal largo pubblico vengono inesorabilmente ...

DiMarzio : 'Cosa devo dire alla mia squadra? Che usciamo per un colpo di kung fu?' ?? #DiCarlo se la prende con la gestione del… - limesonline : la Francia non accorda pari rango all’Italia. La ritiene attore di serie C. Indegna di competere nella sua stessa c… - RaiTre : A mezzanotte secondo appuntamento con @MatildeDErrico e #Sopravvissute. Una nuova serie per il programma che mette… -