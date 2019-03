5 curiosità sulla fiction Il Nome della Rosa

Kung Fu Panda 3 : trama e curiosità sulla terza avventura di Po : Appuntamento su Italia Uno, sabato 9 marzo va in onda a partire dalle 21.10 con Kung Fu Panda 3, il ritorno dell’improbabile guerriero dragone Po targato 2016 (QUI tutto ciò che bisogna sapere sul primo e sul secondo capitolo). Naturalmente, torna a prestargli la voce Fabio Volo, come nei primi due film. Kung Fu Panda 3: il trailer Kung Fu Panda 3: la trama In Kung fu Panda 3, dopo essersi ricongiunto con il papà Li, che non vedeva da ...

MotoGP - GP Qatar : è già tutti contro Marquez. Numeri e curiosità sulla gara d'esordio : I test in Qatar hanno fornito ai tecnici una gran quantità di dati su cui lavorare in vista del primo gran premio del 2019. Alcuni significativi, altre sicuramente di grande effetto mediatico, ma da ...

Carnevale 2019 - le curiosità sulla festa più divertente dell’anno : tutto su origini - maschere e tradizioni in Italia e nel mondo : E’ in pieno svolgimento la festa più divertente dell’anno! Iniziamo un viaggio alla scoperta delle origini e tradizioni del Carnevale, partendo dall’etimologia, oggetto di discussione. Per alcuni il vocabolo “Carnevale” deriva dall’espressione latina carrum novalis (carro navale), una specie di carro allegorico a forma di barca con cui gli antichi romani inauguravano le loro commemorazioni, mentre per altri il ...

5 curiosità sulla partita tra Fiorentina e Atalanta di Coppa Italia : Domani, mercoledì 27 febbraio, alle ore 21:00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà di scena la partita di andata tra Fiorentina e Atalanta, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Da una parte la squadra viola, allenata da Stefano Pioli, reduce da un ottimo momento di forma. Ben nove i risultati positivi tra campionato e Coppa Italia, 4 vittorie e 5 pareggi. Nell'ultima partita contro l'Inter ha ottenuto un pareggio per 3-3 al ...

Coppa Italia - 5 curiosità sulla partita tra Lazio e Milan : Domani, martedi 26 Febbraio, alle ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma, andrà di scena la partita d' andata tra Lazio e Milan , valevole per la finale di Coppa Italia. Da una parte, la squadra bianco azzurra, che non sta attraversando un buon momento di forma. Infatti la squadra allenata da Simone Inzaghi, è reduce da 3 sconfitte consecutive, 2 in Europa League che sono valse l'eliminazione contro il Siviglia e una in campionato contro il ...

Chi è Francesca Costa? Età e curiosità sulla madre del talento della Roma Nicolò Zaniolo : La bella Francesca è una grande ammiratrice di Francesco Totti ed ecco cos'ha detto sull'ex capitano in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport : " L'ho visto la prima volta che ...

Isola dei Famosi – Chi è Karin Trentin? Età e curiosità sulla bella moglie di Riccardo Fogli accusata di aver tradito il marito [GALLERY] : Karin Trentin è la moglie di Riccardo Fogli: la donna ha chiesto alla produzione de L’Isola dei Famosi di poter raggiungere il marito dopo le accuse di tradimento a suo carico Karin Trentin al centro del gossip. La moglie di Riccardo Fogli si trova nel bel mezzo di una bufera mediatica, nella quale la si accusa di aver tradito il marito, attuale naufrago de L’Isola dei Famosi 14. La 40enne, che vanta una differenza di età ...

Chiara Scelsi - foto e curiosità sulla modella del momento : Chi sarà la modella italiana più sotto i riflettori delle prossime sfilate? Probabilmente Chiara Scelsi. Già scelta da importanti stilisti e maison, può vantare una carriera in continua ascesa e una popolarità crescente. Con i suoi ricci voluminosi e i tratti dolci e sensuali ricorda poi tantissimo la top-model Afef Jnifen, tanto che in molti la parlano di lei come la sua sosia. Intanto la ragazza è seguitissima ...

Ex-Otago Siamo come Genova film al cinema : trama e curiosità del docu-film sulla band : Ex-Otago Siamo come Genova è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale solo dal 18 al 20 febbraio 2019. La pellicola diretta da Paolo Santamaria è un film-evento che racconta la band ligure Ex-Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione dell’ultimo lavoro intitolato Corochinato. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ex-Otago ...

La Compagnia del cigno - tutte le curiosità sulla serie : Tutti pazzi per ' La Compagnia Del cigno ' la fiction di Rai Uno diventata un cult che ha conquistato puntata dopo puntata il pubblico italiano con punte di quasi sei milioni di telespettatori. La ...

Che Dio ci Aiuti 5 : trama - cast e curiosità sulla fiction in onda su Rai 1 : Ma cosa succede quando Azzurra trova il colpevole? E se mettesse a rischio la propria vita pur di vendicarsi? Intanto Nico insegna a Ginevra a stare nel mondo facendole provare nuove esperienze. ...

Superbike - cinque curiosità sulla stagione 2019 che sta per partire : 1, 13 round, 60 gare in una stagione Il mondiale Superbike parte in Australia a fine mese e si chiuderà in Qatar in ottobre con due appuntamenti in Italia: a Imola e Misano, qui il calendario ,. La ...

Renée Zellweger - 5 curiosità sulla protagonista del film Bridget Jones's Baby : Questa sera su canale 5 andrà in onda Bridget Jones's Baby che racconta le ultime avventure e disavventure di Bridget, che in questo caso si concentrano su una gravidanza inaspettata. La protagonista è interpretata dalla bravissima Renée Zellweger, qui di seguito elencate le 5 curiosità sull'attrice.

5 curiosità sulla serie Tv The Girlfriend Experience : Lodge Kerrigan e Amy Seimetz prendono la pellicola del 2009 di Steven Soderbergh "The Girlfriend Experience" e la trasformano in una serie tv. La differenza sostanziale tra il film ed il telefilm risiede nel modo in cui l'argomento viene trattato: da una parte vediamo un documentario, nel lungometraggio, dall'altra uno psico-drama centrato sulla protagonista, l'attrice Riley Keough. Christine frequenta la facoltà di Legge e lavora nello studio ...