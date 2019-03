15 marzo 2019 | prima giornata nazionale sui disturbi alimentari

vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il 15sarà laper la lotta contro i, riconosciuta a livello istituzionale. Unaimportante, incentrata su un argomento sul quale non si possono più chiudere gli occhi: in Italia sono oltre 3 milioni le persone che hanno problemi di peso, cibo e immagine corporea; di queste, il 70% sono adolescenti.Infatti, tra i 12 e i 25 anni, icostituiscono lacausa di morte per malattia: ogni anno, in Italia, muoiono di anoressia e bulimia 3.240 persone; il 20% dei casi riguarda bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni. Insomma, istanno ormai assumendo le caratteristiche di una vera e propria epidemia sociale, ma solo il 10% di chi soffre chiede aiuto.Per questo, è fondamentale il riconoscimento delle istituzioni e l’attività di associazioni come Never Give Up, Onlus di ...

