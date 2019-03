13 | 36 - La Spezia | sparatoria vicino alla stazione | un ferito

ilsecoloxix

(Di lunedì 11 marzo 2019) L'arena ci consentirebbe di ospitare, nel periodo estivo e primaverile, spettacoli di musica e teatro in uno scenario unico: a ridosso del centro cittadino, ma immerso nella natura'. l'articolo ...

RaiNews : La Spezia, sparatoria in piazza. Almeno un ferito - primocanale : La Spezia, sparatoria in centro: un ferito - 7593c267b7d644b : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, sparatoria in pieno giorno in piazza: ucciso un 50enne #laspezia -