﻿Bjorn Kuipers | chi è l’arbitro di Juventus-Atletico Madrid Il patrimonio

termometropolitico

(Di lunedì 11 marzo 2019) Bjorn: chi è l’arbitro di. IlA dirigere quella che per laè certamente una gara da cui dipende una buona parte della stagione sarà Bjorn. Con lui Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra, quarto uomo Dennis Higler Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League di martedì 12 marzo 2019 si parte dal 2 a 0 dell’andata a favore degli spagnoli.Bjorn, da dove derivano le sue ricchezze L’arbitro olandese, figlio d’arte come arbitro, ha una vita da imprenditore. Infatti a 45 anni vanta unstimato intorno ai 12,5 milioni di euro. Tale ricchezza è determinata dall’aver fondato una catena di supermercati. La catena si chiama C100: conta in giro per l’Olanda circa 500 sedi ed entrate stimate tra i 2 ed i 4 milioni di euro. Curiosità: la catena C100 di Bjorn...

tpi : Chi è Bjorn Kuipers, l'arbitro più ricco del mondo che dirigerà Juventus-Atletico Madrid - MATHIASALMEYDA : Non solo Top Player. Lui è Bjorn Kuipers, l'arbitro milionario - elenamarra18 : Gianluca Di Marzio sottolinea che Bjorn Kuipers (che arbitrerà Juventus-Atletico) è l'arbitro più ricco del mondo. Perché ? -