Zukanovic | ' Inglese l' ha ammesso | non c' era il corner del gol'

ilsecoloxix

(Di domenica 10 marzo 2019) Parma - 'L'angolo non c'era. La palla l'aveva toccata, lo haanche lui anche se ovviamente non è che è andato a dirlo all'arbitro. Però no, quelnon c'era'. Ervin...

PowerBaldax : RT @buoncalcio: #Zukanovic ?? 'Inglese ha detto che ha toccato lui per ultimo, ma sicuramente non lo va a dire all’arbitro. Abbiamo protesta… - buoncalcio : #Zukanovic ?? 'Inglese ha detto che ha toccato lui per ultimo, ma sicuramente non lo va a dire all’arbitro. Abbiamo… - JJMonrowFut : RT @FT_Total: XI PARMA vs Genoa: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Rigoni, Scozzarella, Kucka; Siligardi, Inglese, Gervinho… -