Zhang punge Icardi | “Ci sono dei valori unici che fanno parte del nostro club | rispetto

(Di domenica 10 marzo 2019) Il presidente dell’Inter Stevenha concesso un’intervista per celebrare i 111 anni di storia compiuti dalnerazzurro. Tanti i messaggi dal numero 1 del. Nel dettaglio ha parlato del processo di crescita della squadra: “Dobbiamo continuare a crescere, puntare a vincere, intrattenere, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Vogliamo sentire ilinno e il calore dei tifosi riempire San Siro in ogni partita di ogni stagione. L’obiettivo è non avere posti vuoti nelstadio“. Siamo ambiziosi. Vogliamo vincere per rendere ancora più fieri i tifosi interisti, per dare loro tutte le soddisfazioni che meritano“. Il presidente nerazzurro ha ribadito ifondamentali della società: “Vogliamo essere forti in campo e fuori. E per questo ci vogliono organizzazione, disciplina e visione. Fin dall’inizio di ...

