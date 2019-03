WTA Indian Wells | Sabalenka rischia grosso | ma vince al terzo contro Tomljanovic

WTA Indian Wells - Kerber in scioltezza al terzo turno : Kerber show ad Indian Wells, la tennista tedesca si è sbarazzata della Putintseva ed al terzo turno troverà la Vikhlyantseva Nulla ha potuto la ‘povera’ Putintseva contro l’uragano Kerber ad Indian Wells. La tennista tedesca ha domato l’avversaria in un incontro senza storia, vinto con il punteggio netto di 6-0 6-2. La Kerber vola dunque al terzo turno del toreo sul cemento americano, dove affronterà la ...

WTA Indian Wells – Bertens sul velluto contro Linette - Svitolina soffre ma supera la Kenin in tre set : Accedono al turno successivo sia Kiki Bertens che Elina Svitolina, ma che fatica per l’ucraina avere ragione della statunitense Kenin Prosegue la marcia di Kiki Bertens nel torneo WTA di Indian Wells, l’olandese vince il confronto con la polacca Linette e stacca il pass per il turno successivo, dove affronterà la Konta. Basta un’ora e diciotto minuti di gioco alla numero 7 del ranking per avere la meglio sulla propria ...

WTA Indian Wells – Serena Williams stravince il big match con Azarenka - la statunitense si impone in due set : match ricco di emozioni quello tra Azarenka e Williams, vinto da Serena con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo due ore e otto minuti di gioco Il big match del secondo turno del torneo WTA di Indian Wells se lo aggiudica Serena Williams, abile a superare in due set Vika Azarenka. L’americana tiene sempre in mano le redini del gioco, senza permettere mai alla propria avversaria di uscire la testa fuori dal guscio. Il risultato finale ...

WTA Indian Wells – Tutto semplice per Simona Halep - la ceca Strycova si arrende in due set : La numero 2 del ranking Wta non ha problemi a superare la propria avversaria, costretta ad arrendersi in due set dopo quasi un’ora e mezza di gioco Simona Halep sul velluto nel secondo turno di Indian Wells, la numero 2 del ranking WTA non lascia scampo alla Strycova battendola in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Una prestazione senza sbavature quella della romena, che stacca così il pass ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del secondo turno della parte bassa del tabellone. Saltano molte teste di serie : Si è completato nella notte italiana il secondo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nel classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno sono finalmente entrate in gioco le Tenniste più quotate. Sul cemento outdoor californiano però molte giocatrici favorite sulla carta sono cadute. La wild card statunitense Jennifer Brady ad esempio elimina in tre set la quotata ...

WTA Indian Wells – Pesantissimo ko per Stephens - Ostapenko al terzo turno : Esordio amaro per Sloane Stephens al torneo WTA di Indian Wells: la statuinitense ko all’esordio. Ottima prova invece di Ostapenko Un esordio per nulla soddisfacente, quello di questa sera di Sloane Stephens nel torneo WTA di Indian Wells, in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti. La statunitense, numero 4 del ranking mondiale, ha ceduto in due set alla svizzera Voegele. Un brutto ko, in due set, dopo un’ora e 10 minuti ...

WTA Indian Wells – Muguruza super : Davis ko in due set - la spagnola vola al terzo turno : Buona la prima per Garbine Muguruza: la spagnola stacca il pass per il terzo turno del torneo WTA di Indian Wells Inizia bene l’avventura di Garbine Muguruza nel torneo WTA di Indian Wells. La tennista spagnola, numero 20 del ranking femminile mondiale, ha mandato al tappeto in due set la statunitense Davis. Alla Muguruza è servita un’ora e 36 minuti di gioco per aggiudicarsi il match e staccare il pass per il terzo turno del ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanza Venus Williams - fuori Eugenie Bouchard : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte alta del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: completati i 64mi dunque del classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno, che entreranno in gioco da domani. Sul cemento outdoor californiano Avanza la statunitense Venus Williams, mentre si ferma la canadese Eugenie Bouchard. Eliminazione eccellente è quella ...

WTA Indian Wells – Venus Williams stende Petkovic : la ‘Venere’ si impone al terzo set : Esordio con vittoria per Venus Williams nel WTA di Indian Wells: la tennista americana stende Petkovic e vola ai 32esimi di finale del torneo Esordio positivo per Venus Williams nel WTA di Indian Wells. La tennista americana, numero 36 del ranking mondiale femminile, si è imposta nel match dei 64esimi sulla tedesca Andrea Petkovic (68 WTA), dopo 1 ora e 46 minuti di match. Venus Williams ha vinto 6-4 il primo set, salvo poi perdere 0-6 il ...

WTA Indian Wells – Esordio soft per Azarenka : successo nel derby bielorusso contro Lapko : Esordio positivo per Vika Azarenka nel WTA di Indian Wells: vittoria nel derby bielorusso contro Vera Lapko battuta in due set Dopo il successo nel doppio di Acapulco, Vika Azarenka bagna l’Esordio nel singolare di Indian Wells con un successo. La tennsita numero 48 del ranking mondiale femminile si aggiudica il derby bielorusso del primo turno, superando dopo 1 ora e 25 minuti la connazionale Vera Lapko. Azarenka si aggiudica i due set ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del primo turno della parte bassa del tabellone. Avanti Konta e Azarenka : Si è completato nella notte italiana il primo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: scattato dunque il classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno. Sul cemento outdoor californiano i due nomi più attesi hanno passato il turno, ovvero la britannica Johanna Konta e la bielorussa Victoria Azarenka. L’eliminazione più eccellente è quella della croata Petra ...

WTA Indian Wells : Sara Errani eliminata ad un passo dal tabellone principale : WTA Indian Wells, Sara Errani ha perso contro la svizzera Stefanie Voegele, numero 109 della classifica femminile Sara Errani si è fermata nel turno decisivo delle qualificazioni (tabellone a 48 posti) del ‘BNP Paribas Open‘, primo torneo Wta Premier Mandatory stagionale (combined con un Atp Masters 1000 maschile) dotato di un montepremi di 9.035.428 dollari e in corso sul cemento di Indian Wells, in California. La 31enne ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Sara Errani eliminata nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele : Sara Errani non riesce a centrare l’ingresso nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: l’azzurra è sconfitta nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni dalla svizzera Stefanie Voegele che si impone per 6-2 7-6 (4) in cento minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra parte male e perde due volte il servizio nel secondo e nel quarto gioco, ma almeno vince un game in risposta: sotto 1-4 ma con ...

WTA Indian Wells 2019 - sorteggiato il tabellone. Gli incroci e gli accoppiamenti delle favorite verso la finale : Un anno dopo Naomi Osaka si presenta ad Indian Wells da numero uno del mondo e con due Slam in bacheca. La giapponese è la favorita nel primo WTA Mandatory della stagione e si presenta sul cemento americano con l’obiettivo di bissare il successo della passata stagione, che è stato anche il primo della sua carriera. Non sarà comunque un percorso facile quello di Osaka, visto che il sorteggio non è stato propriamente benevolo con la numero ...