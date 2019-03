Wind rilancia Smart Online Edition con minuti illimitati e 30 GB a 9 | 99 euro al mese

Wind rilancia All Inclusive Limited Edition e Smart 40 Fire : Dal 7 Gennaio 2019 è disponibile online l’attivazione dell’offerta ricaricabile All Inclusive Limited Edition per tutti i nuovi clienti Wind che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 40 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali a 8,99 euro al mese a tempo indeterminato. Fino al 23 Gennaio 2019 sono presenti anche due iniziative promozionali di Wind dedicate ad ...