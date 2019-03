Whoopi Goldberg confessa in tv | ' Ho rischiato di morire' Ecco cosa è successo

leggo

(Di domenica 10 marzo 2019)hadiper una banale polmonite. È la stessa attrice a raccontarlo a 'The View', talk show che conduce sulla Abc, motivando le settimane di assenza dal piccolo schermo. ...

MediasetTgcom24 : 'Sono stata molto, molto vicina a lasciare questa Terra ma la buona notizia è che non l'ho fatto' - kalezic_ruzica : RT @MediasetTgcom24: 'Sono stata molto, molto vicina a lasciare questa Terra ma la buona notizia è che non l'ho fatto' - _DAGOSPIA_ : WHOOPI GOLDBERG: HO RISCHIATO DI MORIRE PER UNA POLMONITE, C'ERA UN FLUIDO CON OGNI GENERE DI COSE… -