Volley | A2 Maschile | Girone Blu | Catania vittoria corroborante contro il Club Italia

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Bergamo supera Pordenone e conquista i Play Off : LA CRONACA DEL MATCH- L'Olimpia parte con Garnica-Romanò in diagonale, Erati e Cioffi al centro, in posto 4 Shavrak e Tiozzo, libero Innocenti Il match comincia subito con un colpo a colpo tra il ...