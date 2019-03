Volley | A1 Femminile | Firenze mette alle corde Conegliano che vince solo al tie break

Volley : A2 Femminile - Pool Salvezza - due punti d'oro a Sassuolo per Baronissi : LA CRONACA DEL MATCH- Nel primo set, la P2P viaggia ad intermittenza: in vantaggio di 4 punti, si fa risucchiare a metà parziale. Annulla due palle set, 24-22, 24 pari, con Dascalu , poi Sassuolo ...

Volley : A2 Femminile - Pool Promozione - Trento batte Mondovì e consolida il secondo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Negro, orfano della sola Baldi, si affida al sestetto tradizionale, con Moncada al palleggio, Giorgia Mazzon opposto, McClendon e Fiesoli laterali, Fondriest e Furlan al centro ...

Volley : A1 Femminile - Cuneo firma l'impresa sul campo di Scandicci : LA CRONACA DEL MATCH- Carlo Parisi cambia rispetto al sestetto solito e schiera Malinov-Haak sull'asse palleggiatore-opposto, la coppia serbo-brasiliana formata da Stevanovic e Adenizia come centrali,...

Volley Femminile A1 2019 23ma giornata. Novara e Scandicci ko - Conegliano vince al tie break con Firenze e allunga in vetta : Un tranquillo sabato di campionato si trasforma in un mezzo terremoto con le squadre di vertice, con uno spicchio di testa già ai quarti di finale di Champions League, che soffrono (e un paio perdono anche) contro squadre di seconda o addirittura terza fascia. Ti aspetti il tris di big e invece la squadra del giorno è la Bosca San Bernardo Cuneo che sbanca Scandicci con un netto 3-0. Una vittoria netta e limpida per le cuneesi che profuma di ...

Volley Femminile A1 2019 23ma giornata. Novara e Scandicci ko - Conegliano vince al tie break con Firenze e allunga in vetta : Un tranquillo sabato di campionato si trasforma in un mezzo terremoto con le squadre di vertice, con uno spicchio di testa già ai quarti di finale di Champions League, che soffrono (e un paio perdono anche) contro squadre di seconda o addirittura terza fascia. Ti aspetti il tris di big e invece la squadra del giorno è la Bosca San Bernardo Cuneo che sbanca Scandicci con un netto 3-0. Una vittoria netta e limpida per le cuneesi che profuma di ...

Volley : A2 Femminile - il Cus Torino travolge Caserta : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Marchiaro scende in campo con Morolli in palleggio, Vokshi opposto, al centro capitan Gobbo e Mabilo, schiacciatrici Coneo e Fiorio, Lanzini libero. Risponde coach Bracci ...

Volley : A2 Femminile - la quinta giornata parte con due anticipi nella Pool Promozione : Un interessante confronto tra due diversi modelli di fare sport, quello molto vicino al professionismo di Caserta e quello legato al mondo universitario di Torino. Caserta ha una rosa formata da ...

Volley Femminile - serie A1 2019. 23ma giornata : Conegliano a Cuneo per il sigillo sul primo posto. Impegni duri per Novara e Scandicci : Trasferta che può valere il primo posto finale nella regular season per l’Imoco Conegliano, capolista della serie A1 con 6 punti di vantaggio su Novara e a cui potrebbe bastare un successo da qui alla fine della stagione regolare per conquistare il primo posto. Le venete saranno di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, squadra in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off: le piemontesi sono attualmente ottave con 5 ...

Volley : Challenge Cup Femminile - per Monza il Golden Set vale la finale : IL TABELLINO- SAUGELLA Monza - VOLERO LE CANNET 2-3, 25-16, 15-25, 21-25, 25-18, 13-15, Golden SET: 15-9, SAUGELLA Monza: Ortolani 17, Adams 17, Hancock 4, Begic 5, Orthmann 6, Melandri 6, Arcangeli, ...

Volley Femminile - Challenge Cup 2019 : Monza gigantesca - battuto Le Cannet al golden set! Brianzole in finale : La battaglia campale della Candy Arena ha un solo padrone: Monza riesce ad avere la meglio su Le Cannet dopo addirittura 136 minuti di confronto e si qualifica alla finale della Challenge Cup 2019 di Volley femminile, la terza competizione continentale per importanza. Le Brianzole si erano imposte per 3-2 nel match d’andata in trasferta ma oggi la compagine francese è riuscita a vincere la partita di ritorno al tie-break (16-25; 25-16; ...

Volley : A1 Femminile - per Firenze vittoria da Play Off : IL TABELLINO- IL BISONTE Firenze - CLUB ITALIA CRAI 3-0, 25-14 25-21 25-17, IL BISONTE Firenze: Degradi 10, Popovic 6, Lippmann 13, Daalderop 7, Alberti 11, Dijkema 3, Parrocchiale, L,, Sorokaite 3, ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio stellare! Le Farfalle conquistano la finale - Bekerscsaba demolito : Busto Arsizio torna in finale! La formazione lombarda regola con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) le ungheresi dello Swietelsky Bekerscsaba nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile e si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno ribadito anche tra le mura amiche la superiorità dimostrata nella partita di ...

Volley Femminile - CEV Cup 2019 : Busto Arsizio stellare! Le Farfalle conquistano la finale - Bekerscsaba demolito : Busto Arsizio torna in finale! La formazione lombarda regola con un netto 3-0 (25-22; 25-18; 25-11) le ungheresi dello Swietelsky Bekerscsaba nella semifinale di ritorno della CEV Cup 2018-2019 di Volley femminile e si guadagna l’accesso all’atto conclusivo della seconda competizione europea per importanza. Le ragazze allenate da Marco Mencarelli hanno ribadito anche tra le mura amiche la superiorità dimostrata nella partita di ...

Volley Femminile - serie A1 2019. 22ma giornata. Il Bisonte da play-off! Le fiorentine travolgono il Club Italia e consolidano il settimo posto : Tutto come da pronostico nel posticipo della 22ma giornata della serie A1 femminile. Il Bisonte Firenze travolge con un secco 3-0 il Crai Club Italia ultimo in classifica e consolida la settima piazza a quattro turni dalla fine della regular season, facendo anche un piccolo pensierino al sesto posto che si trova 3 punti più su. La squadra di Giovanni Caprara scende in campo con la giusta determinazione e domina letteralmente il primo set ...