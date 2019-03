Voci dal Villaggio Rousseau | «La Tav? Una mossa politica per mettere in difficoltà il

People - da Gad Lerner alle famiglie - Voci dal corteo antirazzista di Milano : “Non siamo qui per fare politica ma per una manifestazione civile con la ‘c’ maiuscola” : “È la prima volta che scendo in piazza. Ho settant’anni e ho scelto di essere qui perché ho vissuto sulla mia pelle il razzismo. Sono sposato con un’africana e la mia famiglia ha molto sofferto in questi anni per le discriminazioni subite”. Giuseppe, è arrivato da Piacenza con un cartello nero con scritto in bianco una sola parola: “Respect”. A parlare più delle parole sono le sue lacrime. Giuseppe è uno dei 200mila volti che sabato 2 ...

People - Voci dal corteo contro il razzismo : “Bisogna decidere da che parte stare - questo Paese non è ancora perduto” : Duecentomila persone presenti, 1.200 associazioni che hanno aderito all’appello, 30 gonfaloni che hanno sfilato, 7 carri delle associazioni promotrici che hanno aperto il corteo. Sono alcuni dei numeri dati dagli organizzatori della manifestazione “People-Prima le persone” che sabato 2 marzo ha riempito le strade del centro di Milano. Una manifestazione colorata e variegata che ha visto la partecipazione di italiani, migranti e ...

Claudia Mori difende Adrian dalle Voci di flop ma stronca Michelle Hunziker : “Si commenta da sola” : Dopo la sospensione temporanea, Claudia Mori difende Adrian dalle voci di flop ed esprime il suo parere su quanto accaduto nelle prime settimane di messa in onda della serie animata nella quale compare anche lei nei panni della volitiva Gilda. La signora Celentano ha così deciso di rompere il silenzio dalle colonne di Repubblica, nelle quali ha specificato quale potrebbe essere il futuro del cartoon, spostato definitivamente al mese di ...

L'orrore fuori dall'ombra : le Voci delle vittime e di chi le aiuta : ...ha raccontato per la prima volta la sua storia in pubblico in un dibattito che il mensile Jesus propone nel numero in edicola in vista del vertice dei rappresentanti dei vescovi di tutto il mondo che ...

“Voci dal cortile” dall’8 al 10 marzo al Teatro Tor Bella Monaca : dall’8 al 10 marzo andrà in scena al Teatro Tor Bella Monaca, “Voci da cortile” di Edna Mazya con Elisabetta Mirra, Brenno Placido, Andrea Fachinetti, Jacopo Carta e Matteo Bassoletti, regia di Enrico Maria Lamanna. Nell’estate dell’86 una violenza dolorosa fu perpetrata a Hibbutz Shomrat nel nord Israele. L’intero paese fu scioccato… Questo tragico e vergognoso fatto fu ispirazione per il più famoso e il più grande ...

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA In Voci. Melologo dall'Encomio di Elena la parola arcaica di Gorgia da Leontini diventa multidimensionale : La stagione è organizzata con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Regione SICILIANA Assessorato Turismo, Sport, Spettacolo; Comune di Catania Voci. Melologo ...

Roma - le Voci dalla piazza dei sindacati : “Reddito di cittadinanza? Soldi buttati. Quota 100 penalizza fasce di lavoratori” : Il ‘Reddito di Cittadinanza’ e ‘Quota100‘ sono i provvedimenti che il governo M5s-Lega ha varato per il mondo del lavoro e per i pensionamenti. Eppure dalla piazza di Roma, dove Cgil, Cisl e Uil, hanno manifestato i due provvedimenti bandiera giallo-verdi sono bocciati. Senza appello. “Non sono sufficienti per rilanciare il Paese, c’è bisogno d’investimenti e di ridurre le tasse ai lavoratori”, ...

Sanremo 2019 - Francesco Renga travolto dalla polemica femminista : "Le Voci maschili sono più belle" : Francesco Renga ha scatenato un vero casus belli. Intervistato al DopoFestival, il cantante ha pronunciato una personale teoria sul fatto che a Sanremo ci siano più cantanti uomini in gara che donne e che i primi ottengono più successo delle seconde. Renga ha sostenuto che il motivo sia piuttosto se

Cantone smentisce le Voci di dimissioni dall'ANAC : Aggiornamento ore 11:28 - Il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, dopo che in tantissimi, inclusi molti parlamentari (soprattutto PD), avevano commentato la notizia delle sue dimissioni, ha diramato una nota per spiegare che non è affatto così, non si dimette, ma non smentisce il fato di essersi candidato per le Procure di Perugia, Frosinone e Torre Annunziata. Cantone ha precisato di aver presentato domanda al Consiglio Superiore della ...

Milano. Presso la Biblioteca Affori di Villa Litta il concerto Voci dal Mondo : Sabato 16 febbraio alle ore 16 Presso la Biblioteca Affori di Villa Litta (viale Affori, 21) con il concerto Voci

Isola dei Famosi - le Voci (clamorose) sul primo flirt in Honduras tra Maddaloni e Grecia Colmenares : Sono scoppiate le prime voci su un presunto flirt all'Isola dei Famosi. A rivelarlo quella presenza ingombrante al fianco di Marco Maddaloni. Stiamo parlando di Grecia Colmenares che da quando è approdata all’Isola dei Famosi 2019 è l’ombra del giovane judoka. Questa assidua vicinanza ha disturbato

Isola dei Famosi - le Voci - clamorose - sul primo flirt in Honduras tra Maddaloni e Grecia Colmenares : Sono scoppiate le prime voci su un presunto flirt all' Isola dei Famosi . A rivelarlo quella presenza ingombrante al fianco di Marco Maddaloni . Stiamo parlando di Grecia Colmenares che da quando è ...

Migranti - Voci dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

Sotto attacco - Voci dal terrore : come cambia la strategia del terrorismo islamico : Nizza, 14 luglio 2016, Festa Nazionale Francese. Un solo camion lanciato a tutta velocità provoca 86 morti e 458 feriti tra i turisti e residenti a passeggio sulla Promenade des Anglais per lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Cinque mesi dopo, il 19 dicembre 2016 a Berlino, tra i banchi del mercatino di Natale del quartiere di Charlottenburg, un altro veicolo uccide 12 persone e ne ferisce 56. Otto mesi più tardi, a Barcellona, è ancora un ...