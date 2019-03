VIDEO MotoGP | Highlihgts GP Qatar 2019 | Dovizioso batte Marquez di 23 millesimi! Rimonta

MotoGp – Ancora una prova di… rispetto : abbracci e congratulazioni tra Dovizioso e Marquez in Qatar [VIDEO] : Dovizioso-Marquez, Ancora una prova di rispetto: l’abbraccio al parco chiuso di Losail dopo la bagarre spettacolare al Gp del Qatar Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Dovizioso l’ha spuntata sul rivale ...

MotoGp - pazzia di Miller durante il Gp del Qatar : stacca un pezzo di sella e lo lancia in pista [VIDEO] : Il pilota della Pramac stacca un pezzo di sella e lo lancia in mezzo alla pista, che rischio per i piloti dietro di lui Un grosso rischio in pista, causato da Jack Miller dopo pochi giri dall’inizio del Gp del Qatar. Il pilota della Pramac si alza sulla propria moto, staccando un pezzo di sella e lasciandola andare dietro di sè, rischiando di colpire i piloti alle sue spalle. Un gesto davvero pericoloso quello compiuto ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Losail - inizia lo spettacolo : il VIDEO della partenza del Gp del Qatar : Avvio brutto per Vinales, bene invece Dovizioso: il VIDEO della partenza del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp Lo spettacolo è finalmente iniziato: si spengono i semafori sul circuito di Losail, per dare il via alla prima gara della stagione 2019 di MotoGp. Dopo lo spettacolo di Moto3 e Moto2, è il turno dei piloti della categoria regina di sfidarsi in pista per il Gp del Qatar. partenza non positiva per Vinales, ...

MotoGp – Qualifiche amare per Valentino Rossi : il rientro ai box tra amarezza e delusione [VIDEO] : Valentino Rossi, il ritorno ai box dopo la Q1 è amaro: il pilota della Yamaha amareggiato per la non qualificazione alla Q2 Valentino Rossi ieri è stato protagonista di una vera e propria disfatta sul circuito del Qatar. Il pilota della Yamaha non è riuscito a qualificarsi alla Q2 ed è rimasto fuori dalle prime file della griglia di partenza del primo Gran Premio di stagione. Il pesarese ha visto portare a casa la pole position al compagno ...

MotoGp - Hamilton “pedina” Valentino Rossi ai box : il pilota di F1 è un tifoso del Dottore [VIDEO] : Lewis Hamilton è un tifoso di Valentino Rossi ed ha seguito le prove in Qatar dal box Yamaha del Dottore, qualifiche andate decisamente male Lewis Hamilton è un appassionato di motori a tutto tondo, che siano 2 o 4 ruote. In attesa dell’inizio del campionato di Formula 1, il fenomeno della Mercedes si è concesso un giro dalle parti del Qatar, dove l’amico Valentino Rossi è impegnato nel primo Gp della stagione con la sua ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Caduta per Jorge Lorenzo : l’ennesima scivolata gli costa l’accesso in Q2! [VIDEO] : Nuova Caduta per Jorge Lorenzo sul circuito di Losail: il pilota spagnolo scivola nel momento decisivo della Q1 e manca l’accesso in Q2 Non ha fine la sfortuna che sembra perseguitare Jorge Lorenzo. Seconda Caduta per il pilota maiorchino sul circuito di Losail, questa volta avvenuta durante le qualfiche. Lorenzo è finito fuori pista nel momento decisivo della Q1, mentre occupava la seconda posizione. Il pilota Honda non ha potuto ...

MotoGp – Caduta Marc Marquez - lo spagnolo si ripete durante le FP4 [VIDEO] : Marc Marquez cade anche durante le Fp4: il pilota spagnolo della Honda recupera subito la sua due ruote, torna ai box e subito dopo in pista Dopo le due cadute di Jorge Lorenzo e Marc Marquez durante le Fp3 del Gp del Qatar, anche durante le Fp4 si assiste ad un capitombolo del sette volte campione del mondo. Il pilota spagnolo è infatti scivolato sulla pista di Losail, danneggiando un’aletta della sua due ruote. Marquez ha ...

MotoGp – Lewis Hamilton ai box Yamaha - il pilota di F1 incontra Morbidelli ed attende Valentino Rossi [VIDEO] : Lewis Hamilton ospite del box Yamaha Petronas, il pilota di Formula Uno spunta nel paddock del circuito di MotoGp in Qatar In occasione del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Lewis Hamilton ha fatto una capatina sul circuito di Losail. Mentre in pista si stanno disputando le qualifiche della Moto2, il pilota di Formula Uno ha fatto visita ai box Yamaha Petronas, dove ha incontrato ed interloquito con Fabio Quartararo e ...

Jorge Lorenzo - VIDEO caduta in Qatar/ Incidente MotoGP : 'esami escludono fratture' : video, la caduta di Jorge Lorenzo nel terzo turno di prove libere del MotoGP in Qatar: il professor Zasa assicura, 'vuole continuare'.

MotoGp – Disastro Honda nelle Fp3 in Qatar : dopo Lorenzo finisce a terra anche Marc Marquez [VIDEO] : Non solo Jorge Lorenzo: anche Marc Marquez finisce a terra nella terza sessione di prove libere del Gp del Qatar Una terza sessione di prove libere Disastrosa per la Honda in Qatar: Jorge Lorenzo è stato protagonista di un terribile highside sul circuito di Losail, che lo ha costretto a togliersi la tuta da gara per recarsi al centro medico per degli accertamenti (QUI IL VIDEO). Pochi secondi dopo il volo del maiorchino, anche il suo nuovo ...

MotoGp – Non c’è pace per Jorge Lorenzo : spaventoso highside per il maiorchino - preoccupazione in Qatar [VIDEO] : Momenti di preoccupazione in Qatar: terribile caduta per Jorge Lorenzo nelle FP3 sul circuito di Losail Jorge Lorenzo non ha ancora recuperato la sua condizione fisica al 100% dopo l’infortunio al polso, che lo ha costretto ad operarsi pochi mesi fa. Il maiorchino della Honda è però motivato a far bene al suo esordio stagionale in Qatar, nel primo Gp del Motomondiale 2019. Dopo la prima intensa giornata di lavoro di ieri, Lorenzo è ...

MotoGp – Fp2 Qatar - che volo per Morbidelli! Il pilota italiano cade in curva 1 : la Yamaha prende fuoco [VIDEO] : Franco Moribdelli assaggia l’asfalto del circuito di Losail: caduta per il pilota della Yamaha durante le Fp2 in Qatar, la sua Yamaha prende fuoco Le Fp2 in Qatar non si aprono nel modo migliore per Franco Morbidelli. Il pilota del team Yamaha Petronas, ha assaggiato l’asfalto del circuito di Losail, durante la seconda sessione di prove libere del gran premio del Qatar. Morbidelli è caduto in curva 1 a grande velocità, senza ...

Diretta Motogp/ Streaming VIDEO e tv prove libere : cronaca e tempi - Gp Qatar 2019 - : Diretta Motogp: Streaming video e tv delle prove libere, Fp1 e Fp2 del Gp del Qatar 2019, primo appuntamento del mondiale, a Losail.

MotoGp - Valentino Rossi attira l'attenzione di Jorge Lorenzo : pacca sul sedere e saluti cordiali tra i due ex rivali [VIDEO] : Jorge Lorenzo e Valentino Rossi grandi protagonisti del primo giorno in Qatar: il gesto del Dottore nei confronti dello spagnolo 'avvicina' i due piloti Il primo appuntamento datato 2019 del ...