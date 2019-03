Vicenza | amputata la gamba al bimbo di 14 mesi travolto da camionista ubriaco

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) E' stato arrestato ilche nel tardo pomeriggio di venerdì a Marostica, in provincia di, ha perso il controllo del suo veicolo ed ha investito una famiglia. Tra le vittime dell'incidente vi era anche un bambino di 14che, in seguito all'impatto date le sue gravi condizioni, ha dovuto subire l’amputazione di una parte dellaIn stato d'ebrezza travolge bambino di 14, arrestato Guidava in stato di ebrezza alcolica, quando, l’autista di un camion hacon il suo mezzo una famiglia che si trovava in un’area verde pubblica nella storica Piazza degli Scacchi di Marostica. Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, mentre la famiglia stava passeggiando, un camion che andava ad alta velocità e trasportava del materiale legnoso è improvvisamente sbucato, travolgendo il passeggino dove al suo interno vi ero undi appena 14. Colpita dal camion ...

