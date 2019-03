Viareggio Cup | un torneo sempre più social | la novità del 2019

Viareggio Cup spezzina - Corradino : "Prestigio per lo Spezia e la Spezia" : La Spezia - La gara inaugurale della 71a Viareggio Cup, tra i campioni in carica dell'Internazionale e la formazione portoghese dello Sporting Braga, si giocherà allo stadio 'Alberto Picco' lunedì 11 ...

Viareggio Cup - il premio per il miglior difensore nel ricordo di Gianluca Signorini : La 71ª edizione della Viareggio Cup si arricchisce di un altro premio , destinato al miglior difensore della manifestazione: un riconoscimento fortemente voluto dalla famiglia del grande capitano del Genoa, Gianluca Signorini , per valorizzare e portare alla ribalta una giovane promessa del calcio. «Siamo molto contenti – ha detto Benedetta, la figlia di Signorini – che il Centro Giovani Calciatori abbia accolto la nostra proposta: mio padre ...

Viareggio Cup 2019 - calendario e date. Programma - orari e tv : Prenderà il via lunedì 11 marzo la 71ma edizione della Viareggio Cup, torneo di calcio riservato alle formazioni giovanili: sono 40 le squadre al via. Dopo la prima fase a gironi in 16 passeranno agli ottavi, ovvero le prime di ciascun girone più le migliori tre seconde del Gruppo A e le tre migliori seconde del Gruppo B. La fase ad eliminazione diretta si esaurirà mercoledì 27 marzo, quando si disputerà la finalissima. RaiSport+HD assicurerà la ...

Viareggio Cup : al via l'11 marzo : Il torneo Women's Viareggio è la principale novità della 71/a edizione della Viareggio Cup, in programma dal l'11 al 27 marzo , presentata questa mattina al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, Lucca,.

Al via dall’11 marzo la Viareggio Cup : debutta il torneo femminile : È iniziato il conto alla rovescia in vista della partenza della Viareggio Cup, il torneo internazionale dedicato alle formazioni Primavera che è ormai un appuntamento fisso nel periodo che segue il Carnevale. È un’occasione interessante non solo per gli appassionati che desiderano seguire il percorso della loro squadra del cuore, ma anche per gli addetti […] L'articolo Al via dall’11 marzo la Viareggio Cup: debutta il torneo ...