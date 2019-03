Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 18 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’A1 RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E IL RACCARDO IN DIREZIONE Roma SULL’A91 Roma-FIUMICINO CODE A TRATTI TRA VIA BENIAMINO FIAMMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA ALBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SULL’A91 Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA BENIAMINO FIAMMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULL’APPIA CODE A TRATTI ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE Roma ANCHE SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANE NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SULL’A1 Roma NAPOLI RALLENTAMENTI TRA L’A24 Roma TERAMO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 IN DIREZIONE NORD SULL’A24 CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE Roma RICORDIAMO INFINE CHE SI E’ CONCLUSA LA GARA PODISTICA “HALF MARATHON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SI E’ CONCLUSA LA GARA PODISTICA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”; RIAPERTA AL TRAFFICO VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA IL LITORALE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SARANNO ATTIVE FINO ALLE ORE 16.00; E VENIAMO AL TRAFFICO: SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma E’ IN CORSO LA GARA PODISTICA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”; CHIUSA AL TRAFFICO VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E CASTEL FUSANO IN DIREZIONE OSTIA; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; TERMINE DELLA GARA PREVISTO PER LE ORE 13, PER QUANTO RIGUARDA IL LITORALE LE MODIFICHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma E’ IN CORSO LA GARA PODISTICA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”; CHIUSA AL TRAFFICO VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E CASTEL FUSANO IN DIREZIONE OSTIA; ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA; TERMINE DELLA GARA PREVISTO PER LE ORE 13, PER QUANTO RIGUARDA IL LITORALE LE MODIFICHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A Roma E’ IN CORSO LA GARA PODISTICA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”: GLI ATLETI, PARTITI DAL PALALOTTOMATICA ARRIVERANNO A OSTIA SUL LUNGOMARE LUTAZIO CATULO, DOPO UN PERCORSO DI CIRCA 21+000 KM; CHIUSA AL TRAFFICO VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA PIAZZALE DELLO SPORT E CASTEL FUSANO; ATTIVE CHIUSURE ANCHE NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; E A Roma E’ INIZIATA LA GARA PODISTICA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”, GIUNTA ALLA 45° EDIZIONE: GLI ATLETI, PARTITI DAL PALALOTTOMATICA ARRIVERANNO A OSTIA SUL LUNGOMARE LUTAZIO CATULO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; E A Roma TUTTO PRONTO PER LA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”, GIUNTA ALLA 45° EDIZIONE: LA GARA PODISTICA PARTIRA’ ALLE ORE 9.00 DAL PALALOTTOMATICA DELL’EUR CON ARRIVO A OSTIA SUL LUNGOMARE LUTAZIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 10 MARZO 2019 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; E OGGI A Roma TORNA LA “HALF MARATHON Roma-OSTIA”, GIUNTA ALLA 45° EDIZIONE: LA GARA PODISTICA PARTIRA’ DAL PALALOTTOMATICA DELL’EUR CON ARRIVO A OSTIA SUL LUNGOMARE LUTAZIO CATULO, DOPO UN PERCORSO DI CIRCA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SULLA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONE TOR LUPARA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SULLA PALOMBARESE SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIA NOMENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONE TOR LUPARA. PER LAVORI, INVECE, SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA PALOMBARESE IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON LA STESSA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA, TRA FINOCCHIO E ...