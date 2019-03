Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 19.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA ED IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. CODE A TRATTI POI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI SULLA CASILINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA PARLIAMO DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. RIMOSSO INVECE L’INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONE TOR LUPARA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SULLA PALOMBARESE SI PROCEDE ANCORA INCOLONNATI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIA NOMENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONE TOR LUPARA. PER LAVORI, INVECE, SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA PALOMBARESE IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON LA STESSA NOMENTANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI POI SULLA CASILINA, TRA FINOCCHIO E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE RISULTA INFATTI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. CODE POI SULLA VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGATA INTERNA AVVENUTO IN GALLERIA APPIA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA CASILINA. INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMIO A VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGATA INTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA 3 VEICOLI, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLA CASILINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA CASTEL RomaNO E MONTE D’ORO VERSO POMEZIA. QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI PAVONA E CECCHINA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, ARICCIA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. QUALCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 09 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI, A MONTALTO DI CASTRO IN PROGRAMMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DIAMO QUINDI UNO SGUARDO AGLI EVENTI, A MONTALTO DI CASTRO IN PROGRAMMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOAE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE PER LAVORI TROVIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 20 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL raccordo, DOVE IL TRAFFICO È ANCORA MOLTO INTENSO: in CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 19 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL raccordo, DOVE IL TRAFFICO È ANCORA MOLTO INTENSO: in CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA ...