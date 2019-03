Verdone | Siamo tutti uguali | che fatica trovare nuove manie

Lutto per Carlo Verdone/ Foto : 'Addio zia Bettina - oggi in famiglia siamo molto soli' : Lutto Carlo Verdone, Foto: 'Addio zia Bettina, oggi in famiglia siamo molto soli', la struggente dedica dell'attore sui social

Lutto per Carlo Verdone - addio a zia Bettina : “Oggi in famiglia siamo molto soli” : Il regista romano ha condiviso sui social la notizia della scomparsa della cara zia, "l'ultimo anello che ancora univa un...

Domenica In - Claudia Gerini : 'Verdone era il mio idolo. C'è stato amore - ma siamo complicati' : Questo sport mi dà equilibrio e comunque quando arriva un presunto aggressore il tuo approccio è diverso, perché tu potenzialmente ti puoi difendere. Ho fatto l'esame per la cintura in federazione, ...