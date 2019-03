Venezia | barchino si schianta contro palancola | un morto nella Laguna

Venezia - barchino contro palo che delimita zona archeologica in Laguna : morto un pescatore : La vittima è un pescatore di 61 anni, Massimo Boscolo Chielon, di Chioggia ( Venezia ), che secondo una prima ricostruzione è stato sbalzato dall'imbarcazione dopo aver urtato una delle palancole che circondano un'area archeologica in Laguana. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri.Continua a leggere

