Vasto incendio a Perugia | l’allarme ai cittadini | “restare in casa con le finestre chiuse”

Vasto incendio nel Comasco : a fuoco i boschi del monte Pidaggia : Sono ancora in corso le operazione per spegnere, anche con mezzi aerei, il Vasto incendio che da ieri sera sta interessando la zona boschiva, una ventina di ettari se non di più, sopra i comuni di Carlazzo e San Bartolomeo sul monte Pidaggia, nel Comasco. Da quanto è stato riferito le fiamme sono divampate ieri sera in una zona impervia e non ci sarebbero pericoli per persone ed edifici. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di ...

Trentino Alto Adige : Vasto incendio fra Laghi Lamar e pendici della Paganella : Non c'è pace nell'area dei Laghi di Lamar, in Trentino Alto Adige, colpita anche nelle ultime ore dai incendi. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nel combattere le fiamme...

GORZEGNO/ Domato dopo 4 ore Vasto incendio di sterpaglie : Intervento dei vigili del fuoco in un frazione di GORZEGNO in alta Langa, in provincia di Cuneo, per un incendio sterpaglie che si è scatenato alle ore 16 di venerdì 22 febbraio. Sul posto sono ...

Australia : Vasto incendio fuori controllo nel New South Wales : Un vasto incendio fuori controllo sta devastando da due giorni il distretto di Tabulam, nel New South Wales Australiano. Diverse case sono andate distrutte e le strade intorno all’area sono chiuse. Una donna di 40 anni è stata arrestata: si sospetta che abbia dato inizio al rogo bruciando della spazzatura nel suo giardino. Avrebbe allertato lei stessa i soccorsi quando si è accorta che le fiamme erano ormai fuori controllo. Lo riferisce il ...

Cile - Vasto incendio a Galvarino : 2 morti - distrutti mille ettari

Val di Susa - Vasto incendio sul monte Musinè : Un vasto incendio è divampato nella notte sul monte Musinè , nel Torinese, all'imbocco della Valle di Susa . Dieci squadre dei vigili del fuoco, insieme ai volontari Aib , corpo anticendi boschivi,, ...

Vasto incendio in capannone a Martinsicuro (Teramo) : “Tenere le finestre chiuse” : Vasto incendio in un capannone di una ditta edile a Martinsicuro (Teramo): si è innalzata una densa nube di fumo nero, visibile da notevole distanza e anche dalla riviera. Sul posto i vigili del fuoco di Teramo ed Ascoli Piceno, con dodici uomini, due autopompe e due autobotti. L’incendio sta interessando l’intero capannone, nel quale erano depositati materiali combustibili per uso edilizio di vario tipo. Le cause non sono ancora ...

Piemonte - foehn oltre 100 km/h sulle Alpi - Vasto incendio in Val Sangone (Coazze) : La presenza di un vasto campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale e la contemporanea presenza di un lobo del vortice polare sull'Europa centro-orientale sta provocando un sensibile...

Lestizza : Vasto incendio di rotoballe : Intorno alle 20, in un campo in via Montenero a Lestizza , nei pressi dell' azienda agricola Ai Ciliegi , è scoppiato un vasto incendio che ha interessato circa 350 rotoballe di fieno. Diverse le ...

Varese - Vasto incendio su Monte Martica : 10.20 I vigili del fuoco di Varese hanno lavorato tutta la notte per domare un vasto incendio, alimentato dal vento, sul Monte Martica. In azione anche specialisti dei Vigili del fuoco del nucleo S.A.P.R (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e un Canadair. Attesi altri mezzi.Già bruciati 100 ettari di bosco. Previsto stamane un briefing con tutti gli enti interessati alle operazioni. Resta un presidio con uomini e automezzi a protezione ...

Varese - Vasto incendio sul monte Martica : 50 ettari di bosco in fiamme - ipotesi origine dolosa. In arrivo i Canadair : Oltre 50 ettari di bosco sono già stati distrutti da un vasto incendio divampato giovedì 3 gennaio sul monte Martica, a Varese. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla condizione del sottobosco molto secco per via della stagione, hanno raggiunto la cima della montagna e si sono estese anche sul versante opposto, in Valganna, nel territorio di Induno Olona. Per tutta la notte un presidio dei vigili del fuoco ha monitorato la situazione e le ...