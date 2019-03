Valentino Rossi contento a metà | Siamo nella stessa situazione dell' anno

Valentino Rossi MotoGP GP Qatar 2019 : “Mi sono divertito ma sono preoccupato per il futuro : peggio dell’anno scorso” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una fantastica rimonta nel GP del Qatar 2019 e ha concluso al quinto posto dopo aver recuperato ben nove posizioni rispetto alla griglia di partenza. Il nove volte Campione del Mondo ha tirato fuori il meglio dalla sua Yamaha anche se non sono mancati i problemi, il centauro di Tavullia non ha potuto nulla contro Andrea Dovizioso e Marc Marquez e ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Stamattina ...

MotoGp – La rimonta e l’incontro con Hamilton - una domenica dolce-amara per Valentino Rossi : “siamo messi come l’anno scorso! Io sulla Mercedes? Dico che…” : Valentino Rossi, la rimonta al Gp del Qatar e l’incontro con Lewis Hamilton. Il Dottore tra soddisfazione e qualche brutta impressione Valentino Rossi non si smentisce mai: al termine di un weekend di prove e qualifiche complicatissimo, il Dottore è riuscito in una fantastica rimonta dal 14° posto al 5°. Il nove volte campione del mondo è stato autore di un ottimo Gp del Qatar, considerando i risultati e le prestazioni dei giorni ...

Dovizioso batte Marquez in volata. Grande rimonta di Valentino Rossi - : ... Marquez è subito dietro, insidioso: i due si sorpassano e risorpassano più volte, nel finale il forlivese all'ultima curva incrocia e batte in volata il campione del mondo. Ordine di arrivo, primi ...

VIDEO MotoGP - Highlihgts GP Qatar 2019 : Dovizioso batte Marquez di 23 millesimi! Rimonta titanica di Valentino Rossi : A Losail è andato in scena un fantastico GP del Qatar 2019, prima prova del Mondiale MotoGP. Spettacolo emozionante sotto i riflettori del deserto, la gara in notturna si è rivelata stupefacente e le emozioni non sono mai mancate. Andrea Dovizioso ha vinto con il piglio del fuoriclasse, portandosi avanti fin dalle prime battute e controllando sempre il passo prima di un duello stellare con Marc Marquez, sconfitto proprio come dodici mesi fa. ...

MotoGP - Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez - 5° Valentino Rossi dopo una rimonta furibonda! : Andrea Dovizioso colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale di MotoGP è vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc Marquez (secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro. Vittoria strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del ...

Sceicco Dovizioso - il Qatar ai piedi della Ducati : splendida rimonta di Valentino Rossi : Dovizioso show al Gp del Qatar: la prima gara della stagione 2019 di MotoGp premia il forlivese della Ducati dopo una fantastica bagarre con Marquez. Fantastica rimonta di Valentino Rossi Lo spettacolo è ricominciato! Dopo una lunga pausa invernale, la MotoGp è tornata a regalare emozioni, oggi, col primo Gp della stagione 2019. Spettacolo puro in pista a Losail, nel bellissimo scenario notturno del Gp del Qatar con Dovizioso che si è ...

MotoGp – Incontro tra leggende al Gp del Qatar - Hamilton tra forti emozioni e simpatici retroscena : “ecco cosa ho detto a Valentino Rossi” [GALLERY] : Lewis Hamilton, forti emozioni e grandi risate con Valentino Rossi nell’Incontro ai box Yamaha a Losail a pochi minuti dal Gp del Qatar di MotoGp Lewis Hamilton, in Qatar per vivere da vicino le emozioni della MotoGp, da grande appassionato delle due ruote, ha finalmente incontrato Valentino Rossi. Dopo una giornata passata ai box Petronas e a bordo pista ad osservare da vicino i campioni delle due ruote, impegnati nelle qualifiche ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra Lewis Hamilton! Sorrisi - chiacchiere e strette di mano ai box Yamaha [FOTO] : Valentino Rossi e Lewis Hamilton: i due campioni finalmente insieme in Qatar, le foto dell’incontro ai box Yamaha Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Lewis Hamilton, in Qatar per assistere alle qualifiche del Gp del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGp, ha incontrato Valentino Rossi. Il campione del mondo in carica di F1 è apparso ai box Yamaha per scambiare quattro chiacchiere col nove volte campione del ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2019 in DIRETTA : gara. Valentino Rossi cerca la rimonta epica - Andrea Dovizioso sogna il successo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, assisteremo ad un primo atto molto interessante in cui i pretendenti al successo saranno diversi e dove non mancheranno di certo le emozioni. Valentino Rossi, dalla quattordicesima casella, dovrà recuperare terreno. Il campione di Tavullia ha sofferto molto con l’anteriore della sua Yamaha e non è riuscito a ...

MotoGp – Valentino Rossi in difficoltà - Vinales senza problemi : l’analisi di Meregalli dopo il warm up in Qatar : Maio Meregalli, il lavoro del warm up di Valentino Rossi e le l’ottimismo per la gara di Vinales in Qatar Il Gp del Qatar di MotoGp si avvicina sempre più: Maverick Vinales partirà dalla pole position, seguito da Dovizioso e Marquez. Più lontano invece Valentino Rossi, che non è riuscito ieri a superare la Q1 e quindi lottare con i suoi colleghi per le migliori posizioni della griglia di partenza. AFP/LaPresse Lavoro comparativo oggi ...

MotoGp – Valentino Rossi allarmante dopo il warm up in Qatar : le parole del Dottore non sono affatto rassicuranti : Il warm up non rasserena Valentino Rossi in vista del Gp del Qatar: le parole del Dottore dopo il lavoro di comparazione in pista a Losail Manca sempre meno per assistere al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: dopo le qualifiche di ieri, che hanno regalato la pole position ad un eccezionale Maverick Vinales, i piloti hanno disputato oggi il primo warm up del nuovo Motomondiale, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del Gp ...

