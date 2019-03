Vaccini | da domani si entra a scuola solo con il certificato | stop alle proroghe

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Da lunedì 11 marzo i bambini del nido e delladell’infanzia potrannore in classese in possesso deloriginale rilasciato dAsl sulle vaccinazioni. I genitori, che fino a oggi hanno presentatoun’autocertificazione, dovranno consegnare la documentazione, pena l’esclusione dagli asili e sanzioni fino a 500 euro nelle altre scuole. E’ quanto previsto dalla legge Lorenzin che ha portato da 4 a 10 il numero di vaccinazioni obbligatorie in Italia. L’obiettivo del provvedimento è quello di contrastare il calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che raccomandate, che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese inferiore al 95%, ovvero la soglia raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta ‘immunità di gregge’.Ecco la lista delle vaccinazioni ...

SkyTG24 : Il governo prende tempo sulla #Tav e finisce la proroga sui #vaccini, da domani a scuola solo con il certificato ?? - repubblica : Vaccini, i presidi: da domani niente asilo per i bambini senza certificato [news aggiornata alle 00:34] - RaiNews : #Vaccini, da domani a #scuola solo con il certificato. Presidi: si applica la legge. Negli asili, i bambini sprovvi… -