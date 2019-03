Vaccini | autocertificazione scade 10 marzo Presidi | ' Niente asilo senza certificato'

Vaccini - l’autocertificazione scade il 10 marzo. I presidi : “Lunedì chi non ha il certificato non può entrare all’asilo” : Niente asilo per i bimbi senza certificato di vaccinazione. A dirlo è l’Associazione nazionale presidi, che si esprime a poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione dei certificati delle vaccinazioni obbligatorie nelle scuole, previsto entro il 10 marzo, quando scade l’autocertificazione accolta all’inizio dell’anno scolastico, a settembre. “Lunedì prossimo, per chi non si presenterà a scuola con il ...