Va alla giornata di visite gratuite ha un infarto | salvata 68enne

Rally Messico 2019 : Sebastien Ogier conserva il primato ad una giornata dalla fine - Evans e Tanak i primi inseguitori : Il francese Sebastien Ogier (Citroen) si conferma a proprio agio nel primo appuntamento stagionale su fondo sterrato e chiude in vetta anche la penultima giornata nel Rally del Messico 2019, terzo round del Mondiale Rally. Il sei volte campione del mondo WRC è stato il più regolare e costante del lotto nell’arco delle nove prove speciali in programma quest’oggi, riuscendo a conservare la leadership della classifica generale di tappa ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica della quindicesima giornata. SIS Roma e Rapallo avanti tutta : Soli tre gli incontri disputati oggi per quanto riguarda la quindicesima giornata di A1 di Pallanuoto al femminile: impegni in chiave Coppe Europee infatti per Plebiscito e Orizzonte che recupereranno le proprie sfide martedì. Nel frattempo avanti tutta Rapallo e SIS Roma che volano virtualmente in testa. Andiamo a vedere i risultati odierni e la classifica aggiornata. quindicesima giornata Rapallo-Florentia 13-3 Sis Roma-Css Verona ...

Pallanuoto femminile - A1 2019 : tre partite in programma per la quindicesima giornata : Una quindicesima giornata monca quella che aspetta il campionato femminile di A1 di Pallanuoto. Domani, infatti, come di consueto al sabato, saranno solo tre su cinque le partite in programma: a causa degli impegni nelle Coppe europee Plebiscito Padova e Ekipe Orizzonte recupereranno il 13 marzo i propri scontri con Torre del Grifo e F&D H2O. Allora occhi puntati su SIS Roma e Rapallo che possono provare ad agguantare la vetta almeno ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - il programma della 23ª giornata di regular season : Sabato triplo anticipo della 23^ giornata, Imoco-Bisonte su Rai Sport + HD. Domenica Saugella e UYBA in trasferta, la Zanetti sfida il Club Italia Quattro giornate al termine della regular season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e parecchi ancora i nodi da sciogliere. Il primato dell’Imoco Volley Conegliano è piuttosto saldo: le pantere di Daniele Santarelli ospiteranno sabato sera Il Bisonte Firenze (diretta alle 20.30 ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : si gioca l’undicesima giornata - Milano impegnata in trasferta contro la Lube : Un vero e proprio big match quello che andrà in scena in terra marchigiana, considerando la forza che le due squadre hanno dimostrato nel corso di questo campionato Sprint finale per la Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche affronta i padroni di casa della Lube Volley per l’anticipo dell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. È un vero e proprio big ...

La giornata dedicata alla festa della donna - gli eventi in programma a Olbia e in Gallura : Visto il significato della giornata Internazionale della donna, troverete in alcune zone della Gallura, eventi dedicati alla donna oggi con conferenze, musei, azioni di volontariato e spettacoli. ...

Giornata lotta alla trombosi : due dita sul polso per salvare una vita : Roma, 5 mar., askanews, - Fibrillazione atriale e ictus cerebrale: una relazione pericolosa che causa uno spreco enorme di vite, sia in termini qualitativi che affettivi, e di risorse economiche. In ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 29 alla 33 giornata : Juve-Milan di sabato alle 20 : 30 : Serie A anticipi posticipi- La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi dalla 29° alla 33° giornata di campionato. Vediamoli nel dettaglio Serie A anticipi e posticipi dalla 29° alla 31° giornata Ventinovesima giornata. Venerdì 29 marzo ore 20.30: Chievo-Cagliari; sabato 30 marzo ore 15: Udinese-Genoa, ore 18: Juventus-Empoli, ore 20.30: […] L'articolo Serie A, anticipi e posticipi dalla 29 alla 33 giornata: Juve-Milan di ...

Nardi e Ballard dispersi/ I soccorritori sicuri 'Oggi è la giornata decisiva' : Daniele Nardi e Tom Ballard sono ancora dispersi sul Nanga Parbat: per i soccorritori quella di oggi sarà "La giornata decisiva". Speranze ancora vive

Troina - En - : grande partecipazione alla giornata sul suolo e legalità ambientale : Il racconto è stato completato dagli interventi di Takashi Kosaki, Presidente dell'Unione Internazionale delle Scienze del suolo; Paola Adamo, Presidente della Società Italiana della Scienza del ...

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : Tony Carr fa gioire Cantù - Brindisi battuta a sei decimi dalla fine : L’Acqua S.Bernardo Cantù vince per 81-79 la prima partita del nuovo corso societario a spese dell’Happy Casa Brindisi, portandosi a quota 20 punti in classifica e dichiarando definitivamente le proprie intenzioni di accesso ai playoff scudetto. Decisivo è il canestro a sei decimi dal termine di Tony Carr, appena arrivato dopo l’esperienza di Torino e autore di 12 punti. In doppia cifra anche Frank Gaines e Gerry Blakes con 17 ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 10ª alla 14ª giornata di ritorno : MILANO - La Lega di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi delle gare di campionato dalla decima alla quattordicesima giornata del girone di ritorno. Apre venerdì 29 marzo Chievo-Cagliari, anticipo ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla decima alla quattordicesima giornata del girone di ritorno : La Lega calcio ha comunicato gli anticipi e i posticipi di Serie A dalla 10ma alla 14ma giornata del girone di ritorno. 10/a giornata DI ritorno. Venerdì 29 marzo ore 20.30 CHIEVO-CAGLIARI Sabato 30 ...