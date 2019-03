Una domenica quasi tutta dedicata alle donne con pedalate | passeggiate | visite guidate

Una VITA - anticipazioni puntata di domenica 10 marzo 2019 : anticipazioni puntata 659 e 660 di Una VITA di domenica 10 marzo 2019: Il dottor Quiles si rende conto che Diego sta male e di conseguenza consiglia a Ursula di farlo visitare da uno specialista. Felipe è stato travolto da un cavallo imbizzarrito, ora ha una gamba fratturata e una forte commozione cerebrale. Celia ha paura di perderlo per sempre e, rovistando tra gli effetti personali dell’avvocato, trova il biglietto di minaccia che gli ...

Kouamé : 'Domenica ero in Una giornata no. Ora però pensiamo a battere il Parma' : Genova - 'I fischi? Giusti con il Chievo ma non col Frosinone. Abbiamo cercato in mille modi di fare gol e cercheremo di fare meglio la prossima volta '. Christian Kouamè non ha dubbi ed è il primo a ...

Domenica In : la Bongiorno parla di femminicidio e si commuove ricordando Una cliente uccisa dal compagno : Nel salotto di Domenica In di Domenica 3 marzo 2019 si è parlato di femminicidio e violenza sulle donne. Per l'occasione, la padrona di casa Mara Venier ha scelto di intervistare Giulia Bongiorno, ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.Da sempre in prima linea per difendere le donne vittime di violenza anche grazie all'associazione Doppia Difesa, il ministro si è commosso parlando della vicenda di una sua ...

Domenica Live : Chando Erik LUna lascia Grecia Colmenares - è ufficiale : La nuova puntata di Domenica Live, il talk-show della Domenica condotto da Barbara D'Urso, ha riservato ai telespettatori grandi colpi di scena. In particolare, è apparso nelle vesti di ospite in studio l'attore di origini spagnole Chando Erik Luna, il quale ha dichiarato ai microfoni del programma di aver lasciato l'ormai ex-naufraga Grecia Colmenares. Chando Erik Luna ha lasciato Grecia Colmenares La brutale conferma dell'addio di Chando Erik ...

Giulia Bongiorno a Domenica In - è polemica : "Perché è stata invitata Una ministra in carica?" : Il segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi chiede chiarimenti sull'ospitata e parla di "occupazione...

MotoGp - Ducati-Lamborghini Una questione di stile : «Noi belli e veloci». Domenicali : «Anno delle Rosse» : In F1, in presenza di un mezzo tecnico molto superiore, puoi avere anche il migliore pilota del mondo ma il gap non lo colmi…». A proposito di gap, sia Ducati che la sua vecchia partner ...

Domenica In - Mara Venier grida Una parolaccia in diretta e poi chiede scusa : ecco cosa è successo : Mara Venier: parolaccia in diretta nella puntata di Domenica In Momento di grande imbarazzo nell’ultima puntata di Domenica In. Durante la diretta Mara Venier si è fatta scappare una brutta parola in diretta su Raiuno in fascia protetta. La conduttrice è stata vittima di uno scherzo da parte di un ospite della trasmissione e la […] L'articolo Domenica In, Mara Venier grida una parolaccia in diretta e poi chiede scusa: ecco cosa è ...

Domenica In - Mara Venier : Paolo Ruffini e Lillo le fanno uno scherzo e a lei scappa Una parolaccia in diretta : Clamorosa gaffe di Mara Venier nel bel mezzo della puntata di Domenica In : dalle scalinate dello studio, a sorpresa, sono comparsi Paolo Ruffini e Lillo . I due attori erano stati invitati come ...

Domenica Live - Chando Erik LUna su Manila Gorio : "Quello che è successo è Una cosa normale tra amici" : Chando Erik Luna, fidanzato (?) di Grecia Colmenares, in queste ore è stato al centro del gossip per alcune foto che lo mostrano in atteggiamenti complici e teneri con Manila Gorio. L'attrice di telenovelas ha deciso di non presenziare a Domenica Live ma il ragazzo ha, invece, fatto un video appositamente per la trasmissione condotta da Barbara d'Urso per minimizzare gli scatti apparsi in rete: ...

Domenica Live - Giampaolo Celli smentisce Una relazione con Karin - la moglie di Riccardo Fogli : Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, la moglie di Riccardo Fogli, Karin, ha raggiunto il marito per rassicurarlo sulle voci che parlavano di un presunto tradimento della donna con Giampaolo Celli. Il cantante ha creduto serenamente alle parole della moglie, senza il minimo dubbio. Isola dei Famosi 2019, Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? La moglie del cantante naufrago è ...