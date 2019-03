Un talento al giorno – Hans Nicolussi Caviglia | il ‘campioncino’ della Juventus

Un talento al giorno – Buon compleanno Antonino La Gumina - grande chance con l’Empoli : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Un talento al giorno’, oggi è il turno d Antonino La Gumina, calciatore dell’Empoli considerato come uno dei migliori talenti. Si tratta di un attaccante che può ricoprire vari ruoli dell’attacco. La prima importante esperienza è quella con la Ternana, poi la grande occasione con il Palermo, il calciatore dimostra grandi qualità anche dal punto di visto ...

Un talento al giorno – Emanuele Ndoj - in Serie A con il Brescia? : Il campionato di Serie B regala sempre grande spettacolo e lancia sempre giovani talento che poi si affermano anche in massima categoria. Uno di questi e pronto per il salto di categoria è sicuramente Emanuele Ndoj centrocampista del Brescia e che sta trascinando la squadra verso la promozione. Si tratta di un calciatore completo che può essere impiegato come regista ma può essere utilizzato anche come mezzala di destra o sinistra. Dopo ...

Nel giorno di Frenzel - ai Mondiali sboccia il talento di Kostner : L'altoatesino, che ha esordito in Coppa del mondo a Ramsau nel dicembre del 2017, dopo un anno e mezzo è già a ridosso dei big di questo sport. Sull'HS130 di Innsbruck si è superato in mattinata con ...

Un talento al giorno – Presnel Kimpembe - il calciatore in gol con il Psg : Presnel Kimpembe (Beaumont-sur-Oise, 13 agosto 1995) è un calciatore francese, difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018. Nel 2005 è passato al centro di formazione del Paris SG, il debutto con la prima squadra è giunto nella decima giornata di campionato contro il Lens, rimpiazzando al 75º minuto Thiago Motta. Nella stagione 2016-2017 gioca le prime tre partite di ...

Un talento al giorno – Marcus Thuram - futuro assicurato : Marcus Thuram (Parma, 6 agosto 1997) è un calciatore francese, attaccante del Guingamp. Nasce a Parma nel 1997 ed è il figlio di Lilian Thuram, giocatore che in quel periodo militava nel Parma. Cresciuto nelle giovanili del Sochaux, esordisce in Ligue 2 il 20 marzo 2015 contro lo Châteauroux, subentrando all’83º minuto di gioco. Il 9 gennaio 2019 segna la rete della vittoria per 2-1 su rigore contro il Paris Saint-Germain nei quarti ...