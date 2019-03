TV | RAI5 | “Under Italy” | i sotterranei di Trieste

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Esistono dei luoghi, spesso poco noti, al di sotto delle nostre città e campagne, di grande interesse storico e artistico, capaci di raccontare “dal basso” la storia passata e presente del nostro Paese. È un mondo ignoto e misterioso, che si sviluppa interamente sotto i nostri piedi: lo esplora l’archeologo americano Darius Arya, nella seconda stagione della serie, in onda da lunedì 11 marzo alle 20.15 su. In sei puntate, Arya si muove alla scoperta del mondo sotterraneo italiano: daa Orvieto, da Bologna a Palermo, da Osimo a Catania, lo studioso visita luoghi di rilevanza storica e archeologica ma anchecontemporanei e urbani, per ripercorrere la storia del Paese. Prima tappa del viaggio è. In una delle più particolari città di frontiera nel Nord Italia, Arya esplora idel castello di San Giusto, risalente al 1400 e ricco di ...