TV | RAI3 | “Kilimangiaro” | dalla Florida la campionessa di paracadutismo Roberta Mancino

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Il viaggio come emozione e avventura, conoscenza e meraviglia. Sono gli ingredienti di questa stagione del Kilimangiaro, che torna domenica 10 marzo alle 15.30 super divulgare e divertire. Ospiti speciali di Camila Raznovich l’ingegnere Fabio Dalmonte per conoscere le barriere che salvano i fiumiplastica, la biologa marina Mariasole Bianco e Stefania Morra di Oxfam, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit, per conoscere alcuni loro progetti. In collegamentoladi. Prosegue il giro d’Italia del geologo Mario Tozzi alla scoperta delle peculiarità naturalistiche dei singoli luoghi a partire dai borghi più belli d’Italia. Questa domenica viaggio nel borgo di Greccio nel Lazio. Seconda puntata delle avventure dei torinesi Danilo Ragona e Luca Paiardi in giro per il mondo, i due viaggiatori in ...

Very86 : RT @Mustapha1508: @camilaraznovich bravissima Camila e tutto il suo staff! Il #kilimangiaro Nel pomeriggio di #Rai3 è stato seguito da 1 m… - camilaraznovich : RT @Mustapha1508: @camilaraznovich bravissima Camila e tutto il suo staff! Il #kilimangiaro Nel pomeriggio di #Rai3 è stato seguito da 1 m… - Mustapha1508 : @camilaraznovich bravissima Camila e tutto il suo staff! Il #kilimangiaro Nel pomeriggio di #Rai3 è stato seguito… -