TV | RAI1 | “Paesi che vai…” farà tappa a Bologna

(Di domenica 10 marzo 2019) Domenica 10 marzo, alle 9.40 su Rai 1,che, la città “Dotta”, capitale europea della cultura nel 2000 e dal 2006 città della musica Unesco. Avvolta da una meravigliosa cornice di boschi, colli e vigneti, la città è il settimo comune più popoloso della penisola e il suo elegante centro storico è famoso per le torri e per i caratteristici portici, lunghi quasi 40 chilometri. Livio Leonardi condurrà il suo pubblico nel cuore del capoluogo emiliano, attraverso gli occhi delle donne che nei secoli hanno incarnato lo spirito più vitale e indomabile di questa città. Donne di potere, artiste dal talento folgorante, guaritrici dai misteriosi segreti, sante amatissime: ognuna di loro racconterà, nelle parole di Leonardi, un aspetto diverso della splendida, tra affascinanti luoghi religiosi e raffinate dimore principesche. Ma non è tutto. Lungo il viaggio ...

