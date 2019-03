Tutti gli incidenti della compagnia

Isernia - il Comune abbassa la tassa sui rifiuti : Tutti gli sconti previsti : Comincia a dare i suoi frutti la politica di risanamento dei conti del Comune di Isernia tenuta dal sindaco Giacomo d'Apollonio, che si prepara a portare, presumibilmente tra la fine di marzo e la ...

MotoGp - warm up Qatar – Petrucci davanti a Tutti - ma occhio a Marquez : Valentino Rossi fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci davanti a tutti, Marquez fa paura, Valentino Rossi fuori dai migliori 10: i tempi del warm up del Gp del Qatar Il momento tanto atteso sta per arrivare, il countdown per la prima gara della stagione 2019 di MotoGp è quasi scaduto. Il warm up sul circuito di Losail è l’ultimo step prima di iniziare a fare davvero sul serio. Nel ‘riscaldamento’ che precede il primo appuntamento del Motomondiale è Danilo ...

Ethiopian Airlines - Tutti gli incidenti : Ethiopian Airlines è la compagnia aerea di bandiera dell'Etiopia , opera voli passeggeri e cargo verso 80 destinazioni nel mondo, 28 delle quali sono destinazioni nazionali. Il suo hub è l'aeroporto di Addis Abeba-Bole. Ethiopian Airlines è stata fondata il 30 dicembre del 1945 dall'imperatore Hailé Selassié con l'...

Tutti pazzi per Tagliafico : sul terzino dell’Ajax ci sono Arsenal - Real Madrid e Atletico : Per Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino dell’Ajax, uno dei gioielli della squadra di Ten Hag, si potrebbe scatenare un’asta nel prossimo calciomercato. Secondo quanto riporta il “Sun“, noto quotidiano inglese, sul calciatore ci sarebbero Arsenal, Real Madrid e Atletico. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022; il suo cartellino ha una quotazione di circa 20 milioni ma, alla luce delle ultime ...

Precipita aereo con 157 persone a bordo - Tutti morti. Le “condoglianze” del premier etiopico : Non ci sono superstiti tra i 149 passeggeri e gli otto membri dell'equipaggio del Beoing 737 dell'Ethiopian Airlines Precipitato poco dopo il decollo da Addis Abeba. Lo hanno reso noto fonti della compagnia di bandiera etiopica. I passeggeri erano di 33 nazionalita' diverse, hanno reso noti fonti della Ethiopian. Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo si e' schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba. L'incidente ...

Short track - Mondiali 2019 : Tutti gli italiani in gara oggi (10 marzo). Programma - orari e tv : Terza ed ultima giornata sull’anello di ghiaccio di Sofia (Bulgaria) in questi Mondiali 2019 di Short track. Una rassegna iridata tanto attesa dagli atleti, molti dei quali hanno finalizzato la loro preparazione per questo evento. L’Italia, orfana di Arianna Fontana che ha annunciato che non sarà al via di questi campionati nonostante abbia ripreso la sua preparazione, punterà le proprie fiches su Martina Valcepina. La valtellinese è ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse e moduli : Tutti gli squalificati del turno : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Mosse e le scelte degli allenatori studiate per le partite della 27giornata di campionato, e attese il 9 e 10 marzo 2019.

Sport Invernali oggi (domenica 10 marzo) - programma - orari e tv. Il calendario e Tutti gli eventi : oggi domenica 10 marzo andranno in scena diversi eventi di Sport Invernali, si chiude un fine settimana molto inteso che ci porta verso la conclusione della stagione. Proseguono i Mondiali di biathlon con le due prove a inseguimento, l’Italia punta a un risultato importante con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà protagonista solo con lo slalom maschile, Marcel Hirscher dovrebbe vincere matematicamente la ...

Isola dei Famosi news : Il gran popolo dei Pooh sta con Riccardo Fogli. Commenti Tutti a suo favore : Dichiarzioni di appoggio provenienti dal mondo vip ma non solo: 'Il gran popolo dei Pooh', gruppo facebook dedicato al gruppo di cui Riccardo Fogli è stato frontman per lungo tempo, ha pubblicato una ...

Giornata per le malattie neuromuscolari. Laura - Ion - Stefania e Tutti gli altri : così combattiamo e viviamo : Il 9 marzo si celebra la Giornata per le malattie neuromuscolari, giunta in Italia alla terza edizione. Queste patologie rientrano nel gruppo delle malattie rare e da questa caratteristica derivano i principali ostacoli che spesso impediscono alle persone di ottenere una diagnosi appropriata e tempestiva oltre che un trattamento di cure adeguato. La qualità di vita di queste persone non è certo uguale a quella dei cosiddetti normodotati ma la ...

Il Comune di Ozzano intitolerà una via a Freddie Mercury - il sindaco : “È stato uno degli artisti più influenti di Tutti i tempi” : Dopo la scelta del 2014 di Grosseto, in Toscana, anche l'Emilia Romagna si tinge di rock: il Comune di Ozzano intitolerà una via a Freddie Mercury. La giunta, nella persona del primo cittadino Luca Lelli, ha reso pubblica una nota nella quale spiega le motivazioni: in primo luogo si tratta di una toponomastica da scegliere per le nuove vie d'accesso al centro abitato e il nome dello storico frontman dei Queen verrà assegnato alla nuova strada ...