Turkish Airlines | 30 feriti per turbolenza prima di atterraggio New York

Turbolenza improvvisa - trenta feriti sul volo Turkish Airlines diretto a New York : il video a bordo : E’ di trenta feriti il bilancio di una violenta Turbolenza su un volo della Turkish Airlines partito da Istanbul e diretto a New York. Quarantacinque minuti prima dell’atterraggio previsto al J.F.Kennedy il Boeing è incappato in questa grave Turbolenza che ha portato al ferimento – contusioni, tagli, lividi e perfino una gamba rotta – di una trentina delle persone a bordo Il portavoce della direzione dello scalo Steve Coleman ha ...

Trasporto aereo : Turkish Airlines - al via collegamento diretto Roma-Ankara : Roma, 8 gen. (Labitalia) - Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo,[...]