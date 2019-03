Tunisia | morti 11 neonati in ospedale | aperta un' inchiesta | il ministro della Sanità si

Tunisia - 11 neonati morti all'ospedale di Tunisi : Undici neonati sono morti per shock settico nel reparto maternità dell'ospedale Rabta di Tunisi nel giro di pochi giorni, tra il 7 e l'8 marzo scorsi. La tragedia ha sconvolto la Tunisia e in queste ore il Ministro della Salute Abderraouf Cherif ha rassegnato le proprie dimissioni a quattro mesi dalla sua nomina, mentre un'indagine a 360 gradi nella struttura è stata avviata.A provocare il decesso dei bimbi, ricoverati in ospedale nei giorni ...

