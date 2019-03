' Tu non sai cos' è l' amore | cresci' | donna chiude la busta al marito dalla De Filippi

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Ieri, è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per Te. Dopo la storia di Daniele che è stato rifiutato per l'ennesima volta da suo padre, i telespettatori hanno assistito alla storia di Andrea e Veronica. L'uomo dopo l'ennesima scappatella ai danni della moglie ha chiesto il suo perdono in diretta.Andrea ha scritto alla redazione di C'è Posta per Te per riconquistare l'e la fiducia della moglie a causa dei vari tradimenti. Veronica ha accettato l'invito e si è presentata in puntata per un confronto con il suo uomo. Durante il botta e risposta tra i due sono emerse delle verità che hanno un po' sconvolto i tanti telespettatori ed i presenti in studio....

SkyTG24 : Super Mario Day, 10 cose che non sai sull'idraulico di Nintendo - Linkiesta : L’Italia ignorante non è un Paese che può prendere slancio e crescere. Il paradosso dell'ignoranza? Più sai, meno p… - lucatelese : Sai, si può benissimo tifare Juve e desiderare di non vincere così, con l’avversario più forte costretto a giocare… -