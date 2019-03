Trovate i killer di mia sorella | il cartello ispirato al film premio Oscar

ilgiornale

(Di domenica 10 marzo 2019) "il mio assassino". Questa scritta è apparsa in unsu fondo rosso accanto all'immagine di una ragazza bionda, Jody LeCornu, uccisa 23 anni fa in un parcheggio di Baltimora.Ad affiggerlo è stata lagemella Jennifer LeCornu Carrieri che, come spiega il Corriere della Sera, ha deciso di agire come nel"Tre manifesti a Ebbing, Missouri". Chiunque avrà informazioni utili per arrivare "all'arresto e alla condanna del colpevole" riceverà "100 mila dollari di ricompensa", firmato "Justice 4Jody.com". Ed è proprio Jennifer ad aver raccontato di essersi ispirata alla protagonista del"Tre manifesti a Ebbing, Missouri", vincitore di unproprio lo scorso anno. SuaJody, che soffriva di alcolismo, era sparito dopo un litigio con il fidanzato Steve e venne uccisa in un parcheggio di Towson, alla periferia di Baltimora. La donna, prima di rincasare, ...

AstiGioachino : RT @HuffPostItalia: 'Trovate i killer di mia sorella Jody'. A Baltimora cartelloni per le strade come nel film 'Tre manifesti a Ebbing, Mis… - zazoomnews : Trovate i killer di mia sorella Jody. A Baltimora cartelloni per le strade come nel film Tre manifesti a Ebbing Mis… - zazoomnews : Trovate i killer di mia sorella Jody. A Baltimora cartelloni per le strade come nel film Tre manifesti a Ebbing Mis… -