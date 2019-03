Troppi incidenti alla metro di Milano procura vuole vederci chiaro L' Atm si difende

tg.la7

(Di domenica 10 marzo 2019) Una sessantina di feriti in 14 mesi, solo ieri pomeriggio 9. Per la prima volta un treno è stato sequestrato ed è stata portata via la scatola nera

