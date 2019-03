Troll russi pro Meghan Markle per irritare Londra Il sospetto del Telegraph

Trattato missili - con ritiro di Usa e Russia finisce l’era del conTrollo sul nucleare. Ma la vera incognita è la Cina : Stati Uniti, Russia, Cina. Si allarga la crisi diplomatica dopo la decisione di Washington di sospendere la propria partecipazione all’Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il Trattato sul controllo dei missili nucleari di raggio intermedio. La Russia decide di fare lo stesso. La Cina, che non aveva firmato il Trattato, avverte che la decisione statunitense “può scatenare una serie di conseguenze avverse”. Gli alleati europei assistono ...

ConTrollo dei passaporti negli aeroporti russi diventerà automatico - : negli aeroporti russi verranno introdotte cabine per il Controllo automatico dei passaporti, riportano i media russi citando fonti nel FSB. Queste cabine sono già in funzione in modalità di prova a ...

Roma - turisti russi pestano conTrollori sul tram : Hanno aggredito due controllori che gli avevano chiesto di mostrare i biglietti sul tram 19 . E' successo al capolinea di piazza Risorgimento a Roma. Si tratta di due turisti russi di 35 e 25 anni . ...

Propaganda anti-Nato su Facebook - cancellati centinaia di Troll russi e ucraini : Un esempio dei post rimossi da Facebook (fonte Facebook) Facebook ha annunciato di aver rimosso centinaia di pagine, gruppi e account di origine russa e ucraina a causa di “comportamenti inautentici coordinati” sulla propria piattaforma e su Instagram. I troll russi hanno agito in diversi paesi mentre quelli proveniente dall’Ucraina solo in patria. Entrambe le operazioni di disinformazione hanno creato reti di account per mascherare la ...

Ingressi nella Ue fuori conTrollo : in 10 anni venduti 133mila passaporti a milionari russi - cinesi e arabi : L''industria della cittadinanza' coinvolge oltre 550 società in tutto il mondo che ...