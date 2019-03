Treviso | giudice donna nega l' assegno di divorzio all' ex moglie | ' Non cerca lavoro'

Treviso - ex moglie 'scansafatiche' : giudice le toglie l'assegno di mantenimento : Se l'ex moglie è una "scansafatiche" e non ha serie intenzioni di trovarsi un'occupazione, non ha diritto all’assegno di mantenimento. Stavolta, è il Tribunale di Treviso ad intervenire in merito allo spinoso capitolo divorzi con una sentenza destinata a far discutere. Il collegio giudicante veneto (presieduto da una donna!), infatti, ha deciso di non accogliere la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento. Non solo, ha anche stabilito ...

