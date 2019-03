Tiro a segno | i convocati dell’Italia per gli Europei 10 metri di Osijek Saranno 22 gli

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019)22 gli italiani in gara ai prossimi10in programma ad, in Croazia, dal 16 al 25 marzo: Il DT della squadra seniores Valentina Turisini ha convocato 10 elementi, mentre il DT della squadra juniores Horst Geier ha chiamato 12 azzurrini. Da sottolineare che non ciin palio carte olimpiche, in quanto sarà la prossima rassegna continentale da 10, in programma a Wroclaw, in Polonia, nel 2020 ad assegnare due pass per ciascuna specialità olimpica individuale.Questo l’elenco completo deie dello staff tecnico-sanitario che andrà in terra croata assieme agli atleti:Squadra seniores: Riccardo Armiraglio (Fiamme Oro), Lorenzo Bacci (Fiamme Oro), Marco Suppini (Fiamme Oro), Alessandra Luciani (Carabinieri), Martina Ziviani (Esercito), Petra Zublasing (Carabinieri), Paolo Monna (Carabinieri), Giuseppe Giordano (Esercito), Alessio ...

