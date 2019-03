The Walking Dead 9X14 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di domenica 10 marzo 2019) L’episodio TheScars va in onda domenica 17 marzo 2019 sulla AMC. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV ETheIl nuovo episodio di Thesi intitola Scars, che tradotto in italiano significa letteralmente “cicatrici”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. L’arrivo di un estraneo costringe Alessandria a riaprire vecchie ferite. Saranno svelati alcuni segreti dal passato che aprono gli occhi.TheNegli USA l’episodio va in onda sulla ABC domenica 17 marzo 2019. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà trasmessa il giorno dopo sul canale Fox su Sky, quindi lunedì 11 marzo. The...

acmilan : ?? The sun's still up, San Siro is waiting... The boys will be walking up these stairs ?? #ForzaMilan! Buonasera da… - bitesthe_dust : RT @UltraVioletta25: *Sui mezzi, stamattina.* «Aò, sto a studià quella robba greca. Ma sì dai!Quella! L'Odissea de Romero». The Walking Pro… - clo_dette_ : RT @UltraVioletta25: *Sui mezzi, stamattina.* «Aò, sto a studià quella robba greca. Ma sì dai!Quella! L'Odissea de Romero». The Walking Pro… -