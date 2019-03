The VIllage | trama | cast e anticipazioni Quando inizia la serie tv

termometropolitico

(Di domenica 10 marzo 2019) ThelatvSta per giungere sugli schermi televisivi, sull’emittente NBC, latv di genere drammatico The. È stata creata da Mike Daniels, già co-produttore dicome Taken (2017), Sons of Anarchy (2012-2014) e The Vampire Diaries (2010-2011). Come regista dell’episodio pilota è stato confermato Minkie Spiro (che ha diretto, tra gli altri, alcuni episodi di Downtown Abbey e Better Call Saul), mentre tra i produttori esecutivi ci sarà anche Jessica Rhoades (già produttrice del film per la televisione del 2018 Tremors, reboot dell’omonimo franchise).L’annuncio della messa in produzione di Theda parte di NBC risale al 7 maggio 2018. Il 18 dicembre dello stesso anno era stato annunciato che la première dellasarebbe avvenuta il 12 marzo 2019; però, il 6 febbraio di ...

andersonragazzo : The italian village of Bisaccia, Avellino: -