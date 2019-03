TERRASINI | Palermo | - DOPO L' 8 MARZO - a che punto stiamo?

Palermo - dramma a TERRASINI : 17enne trascinato in mare mentre pesca sugli scogli con un amico : dramma all’alba a Terrasini, sul litorale di Palermo, dove un ragazzo di diciassette anni che stava pescando sugli scogli è stato trascinato in mare da un'onda. L'allarme è stato dato da un amico diciottenne del giovane, che era con lui ed è riuscito a salvarsi. In corso le ricerche dell’adolescente.Continua a leggere