Tenta suicidio coi gas dell' auto | salvato da una donna

Ferrara - l'uomo che uccise l'ex compagna in 'tempesta emotiva' Tenta il suicidio in galera : Dal canale Cronaca Nera Milano: mamme dalla pediatra non gradite, vengono minacciate dagli inquilini del palazzo di Adele Oriana Orlando Segui il Canale Cronaca Nera Segui il Canale Cronaca Nera per ...

Tenta il suicidio in carcere l'assassino di Olga Matei : Ha ucciso la compagna in preda in quella che era stata giustificata come una 'tempesta emotiva', giustificazione che era stata accolta da giudice che gli aveva ridotto la pena da 30 a 16 anni. ...

Omicidio Matei : uccise la fidanzata nel 2016 - Michele Castaldo Tenta il suicidio : Riversa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione presso l’Ospedale di Cona, Michele Castaldo, operaio di 57 anni reo confesso dell’Omicidio della fidanzata, Olga Matei. La donna fu strangolata a seguito di una “tempesta emotiva e passionale” determinata dalla gelosia da parte del 57enne. Inizialmente condannato a 30 anni, il caso aveva poi fatto discutere a seguito della riduzione della pena in Appello a 16 anni. Il tentato suicidio Nella ...

Tentato suicidio in carcere a Ferrara per il killer in "tempesta emotiva" : Si è sentito demonizzato e ha Tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci. E' ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo, l'uomo di 57 anni, reo confesso dell'omicidio della ex compagna Olga Matei, il cui caso aveva fatto discutere per il dimezzamento della pena in appello con una sentenza che ha concesso le attenuanti anche per la 'tempesta emotiva' determinata dalla gelosia. ...

Uccise compagna “in tempesta emotiva” : Tenta il suicidio in carcere : Si è sentito "demonizzato" dall"opinione pubblica e, per questo, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo dei farmaci.È questo il gesto estremo compiuto da Michele Castaldo, il 57enne reo confesso dell'omicidio della ex compagna Olga Matei. L"uomo, che era rinchiuso nel carcere di Ferrara, è stato subito soccorso ed ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale cittadino.Secondo quanto riporta il "Corriere di ...

Roma : donna Tenta il suicidio - salvata dai Carabinieri : Roma – Tragedia sfiorata nella Capitale. La scorsa notte, ironia della sorte l’8 marzo, una donna ha tentato il suicidio ingerendo una notevole quantità di farmaci. Fortunatamente una conoscente della cinquantenne ha dato l’allarme chiamando i Carabinieri. I militari della Stazione Torrino Nord sono entrati insieme al figlio della donna nell’appartamento. La scena che si sono trovati di fronte era estremamente critica, ...

Uccise la compagna in preda a una "tempesta emotiva" : Tenta suicidio in carcere - è grave : Michele Castaldo, 57 anni, Uccise l'ex compagna Olga Matei nel 2016. In primo grado era stato condannato a trent'anni, poi...

Uccise per 'tempesta emotiva' - Tenta suicidio : Si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni Michele Castaldo, l'operaio 57enne che, preda di una "tempesta emotiva e passionale", Uccise la fidanzata Olga Matei , strangolandola. Secondo ...

Uccise per 'tempesta emotiva' : Tenta il suicidio in carcere/ Grave Michele Castaldo : Michele Castaldo, il 57enne che Uccise per "tempesta emotiva", ha tentato il suicidio in carcere dopo essersi imbottito di farmaci: è Grave

Uccise in 'tempesta emotiva' - Tenta suicidio in carcere : Ha tentato di togliersi la vita in carcere ingerendo dei farmaci Michele Castaldo l'uomo condannato a 16 anni per l'assassinio della compagna Olga Matei è ora ricoverato in gravi condizioni all'...

Ferrara - l’uomo che uccise l’ex compagna in ‘tempesta emotiva’ Tenta il suicidio in galera : Probabilmente non ha retto alla pressione mediatica che il suo caso ha generato di recente. Così Michele Castaldo ha tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci mentre era detenuto nel carcere di Ferrara. L’episodio risalirebbe ad alcuni giorni fa, ma è stato reso noto solo nelle ultime ore. Adesso l’uomo versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Anna. Castaldo, 57 anni, è in galera per aver confessato il ...

Agì in"tempesta emotiva" - Tenta suicidio : 7.08 Si è sentito demonizzato e ha tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci. E' ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo, l'uomo di 57 anni reo confesso dell'omicidio della ex compagna Olga Matei. Il caso aveva fatto discutere per il dimezzamento della pena in appello con una sentenza che ha concesso le attenuanti anche per la 'tempesta emotiva' determinata dalla gelosia. L'uomo ...

Uccise in ‘tempesta emotiva’ : Tenta suicidio in carcere : E' ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, dopo aver tentato il suicidio in carcere, Michele Castaldo, l'uomo di 57 anni, reo confesso dell'omicidio della ex compagna Olga Matei, il cui caso aveva fatto discutere per il dimezzamento della pena in appello con una sentenza che ha concesso le attenuanti anche per la 'tempesta emotiva' determinata dalla gelosia. L'uomo era detenuto in carcere a Ferrara.

Uccise l'ex compagna in «tempesta emotiva» : ora Tenta il suicidio in carcere : Si è sentito demonizzato e ha tentato il suicidio, ingerendo dei farmaci. È ricoverato in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Ferrara, Michele Castaldo,...